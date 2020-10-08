隨着特朗普夫婦及白宮群組確診新冠肺炎，美國疫情又未能控制，歐洲各國爆疫持續，中東及非洲沒有停止播疫，日韓疫情反覆，促使世界各國實施不同的人流及經濟消費管制，部分國家試圖在確診數字下滑時強行重啟經濟及消費行業，最終亦要宣布停業應對新一波疫情。

疫症迫令國際經濟停頓，何時重啟只有盼望，有人說研發疫苗成功就有新天，但保守估計這個日子要等到明年中。全球經濟活動從今年初到明年中停頓，這一年半時間各國收入減少，應付疫症的龐大醫療開支增加，企業停工令失業人口大增，各國政府需調撥資金給國民援助基本生活，收入減開支增，對各國國庫都構成壓力。

經濟下滑再碰上戰火燃起來，影響東西方未來在回復經濟的協作。接壤歐洲及中東的亞美尼亞和阿塞拜疆兩個小國，因長期民族矛盾而發動戰爭，出動重炮、坦克、導彈、戰鬥機等武器互襲，上百人死亡，雖然多國領袖呼籲雙方停火洽商，但似乎未能止血。

這場兩個小國之戰並不是小事，關係到東西方未來重啟經濟命脈的爭奪和供應。俄羅斯可以影響兩國，但阿塞拜疆與西歐關係良好，阿國天然氣供應給土耳其及西歐，而亞美尼亞是俄國的棋子，一直以來俄國支援被國際制裁的伊朗，物資及軍事供應亦取道亞美尼亞，俄國在該處駐有五千精兵協助。要說是兩小國開戰，倒不如說是東西方的背後角力。回復經濟極重要的一項是獲得資源供應，西歐倚靠從兩小國通道輸入天然氣，誰能把持兩小國就沒有能源短缺之憂，從而觸發在背後支持兩小國的地域擴張。

新冠肺炎疫苗明年中廣泛供應，但各國遭破壞的經濟不是打疫苗就能回復，高失業率導致消費低迷，要全球一起啟動經濟圈，卻又備受戰火威脅，各有所圖，怎不會墮入經濟大蕭條一段長時間？