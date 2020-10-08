發展局局長黃偉綸在施政報告諮詢的專頁上介紹公屋的未來供應，指出古洞北、粉嶺北、洪水橋、元朗南等新發展區可以提供十三萬個公屋單位，足以供未來幾年的需要，又說棕地方面有七百公頃正由規劃署進行研究。至於備受爭議的「明日大嶼」計劃，就表示會研究各種可能性，包括財務的安排，要在研究有結果後才有較清晰的方向。

房屋和土地供應問題，是特區成立以來最重大民生的根本問題。不解決安居，市民便不可能樂業，不能樂業，又怎會對香港特區有歸屬感、認同感？人民沒有歸屬和認同，社會又怎能安定，經濟又怎可以繁榮？新加坡之所以社會安定和政治平穩，其中最根本的原因，是新加坡政府有正確的房屋政策，讓不同收入的社會各階層都可以各得其安居之所，因此政局平靜，當地人民認同執政當局的房屋政策，保障了基本的生活需求。

對只餘下不足兩年任期的本屆政府，在房屋問題上提出很多要求，是不切實際。而政府當局在施政報告上要描繪許多漂亮的藍圖，也很容易惹來「假大空」的批評。因此，各方應以實事求是的態度，善用未來一年多，按輕重緩急處理和解決實際問題。

公共房屋政策必須與時俱進，改革過時的概念。首先需要解決逾二十萬人居住的劏房的租務管制問題。雖然有關專責研究小組已研究多時，數據資料的分析已做了很多研究的功課，但劏房租戶已飽受任意加租、濫加濫收水電費之苦，沒有標準租約規管，租住權也沒有法律保障。既然本屆政府已在決策上要做劏房租務管制，那麼草擬法例必須在這個年度展開，否則便可能趕不及在本屆政府任期結束前完成立法並頒布實施。

儘管黃偉綸局長樂觀預測公屋供應未來幾年能滿足需求，但都是遠水，未能救近火，對於已合資格上樓入住公屋的申請者，以及紓解劏房戶低收入家庭的困難，仍然是望梅止渴。更何況新冠肺炎疫情第四波如果爆發，對於居住在狹小空間的劏房戶來說，受疫情侵襲的機會更大。對此，政府何不充分利用早已閒置的土地，為上述住戶提供大規模的簡便興建、或用貨櫃組合的臨時房屋紓困？原預留給迪士尼的數十公頃和葵涌修復堆填區的大幅平整好的土地，與其長期空置曬太陽，倒不如先用來救急，作臨時房屋供應用途，以解有居住困難及低收入居民的燃眉之急。如果實現的話，劏房的租金便會應聲下降，立竿見影紓解民困。

此外，大幅度修改過時的公屋富戶政策，清除與居家安老政策的矛盾，鼓勵年輕人敬老養老與長者同住共享天倫之樂，立即恢復公屋居民致富改善生活水平是十分正確的社會名譽，為勞動致富有功正名。富貴不是罪過，不應受到繳交額外租金的懲罰，公屋政策助公屋居民致富是天經地義的。與此同時，全面恢復租者置其屋計劃，首先在回歸初期已宣布租置計劃的屋邨實施，挽回政府的口齒信用；再全面推行，讓全港公屋居民都有居者有其屋的機會，大幅縮減貧富的差距。