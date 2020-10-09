產評：特朗普項莊舞劍　打響金融前哨戰

距離美國總統大選尚不足一個月，傳來華府擬封殺中國兩大電子支付平台。表面上是總統特朗普的選舉策略，乘着截擊螞蟻集團上市以爭取反華選票，更深遠的啟示乃其對連任信心十足，正加緊全方位圍剿中國，繼科技戰後，要着手打響金融前哨戰！中美關係不但已無法回頭，同時要有心理準備，一旦特朗普連任，全球皆有排愁！

阿里和騰訊是中國兩大科網企業，兩者幾乎壟斷了內地互聯網通訊、電子商貿及電子支付行業。阿里旗下螞蟻集團正積極推動月內在中港上市，籌集逾兩千億元，破世界紀錄，吸引各地資金不斷流入香港部署認購。若這家世紀新股成功上市，將大大充實「銀」彈，有利未來加快推進全球化戰略；而兩地資本市場多了一家超級科企，亦有利增強中國在全球資本市場和科技產業發展的話語權。可對美國而言，則意味中國更難對付。在這個背景下，傳來美國有意封殺兩大內地科企的電子支付平台實不驚訝，可意料之外是特朗普忙着內部選舉之際，對華放招毫不手軟，且招招中要害，司馬昭之心不言而喻！

雖然目前這兩家內地科企的海外業務佔比不多，美國放風研究封殺似虛張聲勢，但且別忘記，如今各國都在積極發展數碼貨幣和電子支付，美國深明在這方面中國已超前，務必及早截擊。若不久傳來美國真的作出封殺行動，不排除看風使舵的歐盟會跟隨。面對歐美圍堵，中國自必以歐美在華利益及進入中國金融市場作要挾。說不定美國原定在十月初須公布的第二份針對中港金融機構的制裁名單至今未見影，正是要配合狙擊內地電子支付業而來的一着，之後祭出的制裁名單或「落重藥」！

論到中美之爭，最初發動的貿易戰是要打擊中國傳統產業與國際影響力，及後的科技戰是劍指中國新經濟產業，務求拖慢內需增長動力。當美國政局底定，緊接下來必不離開金融戰，這關乎兩國貨幣及金融服務領域，是國家綜合實力的重中之重指標，亦是美國能否成功打壓中國崛起的關鍵一步。

不過，以今時今日中國實力而言，非昔日被美國壓下的日本可比，而如今美國經濟問題重重，實力亦不如往昔。世界局勢風雲色變，難一本通書睇到老。面對一山難藏二虎，絕不能排除貿易、科技和金融戰後，來一場終極熱戰，阿塞拜疆與亞美尼亞衝突已展現了無人機的現代戰爭威力！