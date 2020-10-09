世界視線：印太又有新構想　中日醞釀暴風雨

美國總統特朗普染疫，國務卿蓬佩奧緊急取消南韓、蒙古之行，但仍堅持訪問東京，參加與日本、印度、澳洲外長的「四方安全對話」，同時凸顯美日關係的重要。剛剛出任日本首相的菅義偉亦投桃報李，確認兩國將一致針對中國，推進「自由開放的印太構想」。

旨在圍堵中國的印太戰略，最初是由前日相安倍晉三在任時，於二○一六年提出。安倍此後在公開場合曾將戰略改稱為構想，而今次卻是美日雙方首次共同「確認」有關字眼。把「戰略」改為「構想」，看似少了一分霸氣，但也暗示了無窮的可能，恐怕只會更加引起北京的警惕。

事實上，日本近期對華的變臉，亦足以令北京對中日關係的願景幻滅。就以安倍為例，他甫下台就參拜靖國神社，並且公然吹噓正是他引導美國總統特朗普走向抗中之路。這使得在新冠肺炎疫情期間，中日兩國互相打氣的友好氣氛曇花一現。現在中國舉國皆知，所謂「山川異域，風月同天」只是一場美麗的誤會，日本處處欲置華於死地。

那麼印太會滋生何種新的構想？從日本執政自民黨內部的種種建言可見，除了強化傳統意義上的美、日、印、澳四國軍事及經濟同盟，還包括日本的兩個小算盤：一是日本加入情報同享機制「五眼聯盟」，二是探討在印太建立類似北約組織的可能性。五眼聯盟是二戰勝利國的核心安全組織，日本倘若加入，意義不亞於突破和平憲法，一旦成事便得以伺機把自衞隊升格為軍隊。同樣，一旦日本成功締結印太版北約組織，亦有機會改寫美國以二戰勝利國姿態駐軍日本的性質，脫殼為享有集體自衞權的平等共同體。

日本游走於中美之間，透過主動反華來擺脫美國掌控。對於東京的小算盤，中美兩國怎會看不透？過去華盛頓並非總是對東京言聽計從，而北京亦尚為中日友好留有一絲餘地。隨着中美實力此長彼消，美國確有可能給予日本更多自主空間。但如此一來，北京亦會重新拿捏中日關係，準備好迎接兩國之間一場長久的狂風暴雨。