功夫茶：擸完資助霸官地　公園續命亂投藥

蛟龍失水似枯魚。的而且確，活魚失水，只能變成海味舖曬乾嘅鹹魚，何況蛟龍，失水就死翹翹，咁大隻，仲難睇過條鹹魚！呢，海洋公園話明靠「海洋」，之不過，依家時勢唔好，香港又陷入政治狂熱，瘋狂排斥內地遊客，更何況政府抗疫無能，連個港版健康碼都推出無期，可想而知海洋公園已難再創奇迹！

海洋公園絕對唔係女人身上嘅神奇胸罩，一挺就無限風光在險峰！今年五月底千辛萬苦先獲財委會批出五十四億元公帑「救亡」，之但係成七千隻動物要養，一大批職員要食飯，冇遊客要維皮都唔係咁易挺多一年，點都要諗吓計開源節流㗎！嗱，動物冇理由食少啲，佢哋瘦海洋公園都醜啦！惟有員工減薪，今個月起據悉員工將減薪百分之五至十五，年底再作檢討喎！

公園收入主要都係靠遊客，依家冇咗內地遊客，節流作用相信有限，於是着手「開源」啦老友，靠唔到海洋，惟有靠山地；今個月開始推出一系列「森度遊」，希望吸引本地客，包括「秘行南朗山」，「秘行」更加係重點活動之一。據公園網頁簡介，巴閉咯！活動喺行山教練帶領下，遊客沿着纜車索道下嘅小徑登山，並有導遊介紹山上嘅野生動植物，園方更形容山徑係「隱世的打卡地點」！

向來，呢條登山小徑都被鐵閘封住入口，並標明「此乃海洋公園範圍。非法擅進者，送官究治」。嘩！阿哥，都真係嚇得吓普羅百姓，尤其「送官究治」殺氣騰騰！依家開放秘道，曲徑通幽任大家行，也只不過畀八十個大洋活動費，的確係一盤生意吖！哈哈哈，原來仲有下文，呢條山徑被揭發係政府土地，根本唔屬於公園私有範圍，地契更標明山徑須全日免費對外開放，依家海洋公園明顯涉霸官地牟利，使唔使「送官究治」呢？

咁講喇！人冇水就亂嚟，乜嘢卑鄙手段那渣招都夠膽死做，海洋公園為開源，佢冇上市梗係冇得「造市」將佢變成妖股害苦無知股民，惟有病急亂投藥，計功夫茶話公園都係為政府着想啫，眼見政府庫房為「保就業」已唔見幾千億元，所謂「霸官地」言重了，公園係霸得有理，都係幫政府賺錢，希望收支平衡或蝕得冇咁甘啫！咁又係，功夫茶都十分期望佢挺住，下年唔使又去立法會財委會喊苦喊忽，又申請幾十個億接濟錢！

話時話！有關鐵閘據悉已經移除，登山客可自由出入呢個「隱世打卡點」，咁即係「秘行南朗山」再無秘可言，呢盤生意可能泡湯！其實諗咁多做乜嘢吖，回歸現實，公園塊靚地保守估計都值一千八百億個大洋，用嚟起樓益庫房，使乜挺到奶奶都側埋咁辛苦喎！又被人話「霸官地」咁瘀皮！