正論：官官相護查自己　司法王國最超然

曾有京官說過，特首地位超然，此言差矣。在香港，地位超然絕對不是特首，而是至高無上的司法界。一名處理過多宗反修例黑暴或有政治背景案件的裁判官，因為屢次放生或輕判暴徒，並一律將警員供詞認定為不可信而遭大量市民投訴，司法機構昨日公布調查結果，裁定當中六宗投訴不成立，餘下兩宗則因為律政司提出刑期覆核申請而稍後處理。針插不入，水潑不進，司法機構自己人查自己人，投訴不成立是必然，哪怕公眾觀感欠佳，哪怕公義無從談起，外界一樣無奈其何，地位不是最超然又是甚麼？

早前被司法機構調任高院「暫委副司法常務官」的東區法院前裁判官何俊堯，正是今次被投訴的主角，其涉及的六宗投訴案件包括：大學生在警察總部外牆塗鴉醜化警員，明言不想判以阻嚇性懲罰，僅判感化；審理區議員仇栩欣襲警案，斥警員「大話冚大話」，裁定被告罪名不成立；工程師涉管有噴漆及模板等被控三罪，指警員證供不能放心依靠，案件僅花半天審結，裁定全部罪名不成立；男學生被控管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪，反指控方證人證供不能接納，裁定被告罪名不成立等。

其他激起極大爭議的「出位」言論尚包括：讚賞三名擾亂議會秩序的香港眾志成員為「社會棟樑」，應「留住有用之軀」；酒店餐飲接待員向警方防線拋擲兩個麻包袋，指被告行為「不算太暴力」，「坦白」承認責任「值得鼓勵」；中四男生向警察宿舍掟汽油彈，承認縱火罪，反認為「唯一受傷可能係被告被制服嘅時候」等。

單看上述案件的判決，說不關乎政治立場，說沒有偏向一邊，恐怕騙倒自己也騙不了人。根據《法官行為指引》，法官應避免參與政治組織或政治活動，在處理案件時亦不應存有任何實際偏頗或表現出存有偏頗的觀感。然而，負責調查投訴的總裁判官卻不這麼認為。司法機構表示，總裁判官閱讀每宗案件的裁決理由或判刑理由的錄音後，認為針對何俊堯的八宗投訴中有六宗不成立，又搬出律政司壯膽，指留意到律政司未有就有關案件裁決或刑罰提出覆核申請，認為這與總裁判官對上述投訴的結論脗合。

一錘定音，不用蓋棺已有論定，司法機構說投訴不成立就是不成立，投訴人以至普羅市民不容置疑，事件主角則繼續享受調任後加薪至每月逾廿二萬元的優渥待遇，好官我自為之。但正如古人說，「隻手遮天曾幾時，萬人有口終能說」，有關裁決是以理服人還是黑箱作業，是大公無私還是官官相護，市民心中自有一把尺。學者批評投訴機制形同虛設，由總裁判官處理投訴有如「自己人查自己人」，可謂說出無數市民的心聲。即使調查警方的監警會，也由不同界別人士擔任委員，司法機構卻由總裁判官調查下屬，公平公正從何談起？

顯而易見，香港許多問題都是來自司法系統，連終審法院前常任法官都看不過眼，斥責法院「自我賦權」，在過去一年「幫助創造了」導致街頭混亂的社會環境，大聲疾呼要求緊急改革司法。所謂「自我賦權」，說穿了即是司法獨大，反修例黑暴持續一年多，警方先後拘捕逾萬人，但只有二千多人被檢控，絕大多數個案獲法庭輕判或放生。上述裁判官被投訴裁決不公絕非個案，有裁判官甚至稱讚掟汽油彈的被告是「優秀嘅細路」，簡直匪夷所思。正是「警察拉人、司法放人」，暴徒才會變本加厲，黑暴才會死而不僵，反中亂港才會有保護傘。

最荒謬的是，律政司司長鄭若驊承認「任何人都會犯錯，法官也不例外」，明知法官犯錯卻聽之任之，拒絕改革和修補，這是甚麼道理？難怪司法機構有恃無恐，指上述投訴案件不見律政司提出上訴，言下之意即是有關裁判官的判決獲律政司撐腰，投訴不成立順理成章，律政司不是失職是甚麼？

當然，律政司本身也是其身不正，專門包庇反中亂港集團，別說鮮少就爭議判決提出上訴，甚至明目張膽充當保護傘，指望他們主持公道，根本就是緣木求魚。君不見，壹傳媒黎智英的政治黑金案便獲鄭若驊以「證據不足」為由放生，佔中案同樣不了了之；至於黎智英涉刑恐東方報業集團記者案，在多名法律界人士一致認為證據確鑿下不但獲法庭判以無罪，律政司更拖延到「死線」臨屆滿一刻才提出上訴，顯得不情不願。甚至乎，壹傳媒股價異動事件，事發至今兩個月，證監會和律政司也是毫無反應，查無下文，懶理外界嘩然。

事實擺在眼前，「反中亂港有金牌，愛國愛港無屍骸」已成特區顛撲不破的真理，而問題正正來自司法獨大。反對派及部分法律界人士死咬「三權分立」不放，司法界對社會要求跟隨英美做法設立量刑委員會強力反彈，原因不言自明。因為只有三權分立，他們才能維護司法獨大，才能繼續充當反中亂港勢力保護傘；也只有繼續獨攬量刑大權，他們才能呼風喚雨，在關鍵時刻放生某些人。《港區國安法》生效後，人們一度寄以厚望，以為中央會逐步收回司法刀把子，無奈事與願違，港府繼續姑息養奸，反中亂港繼續囂張，中央彷彿視若無睹。「試看今日之特區，竟是誰家之天下」，回歸廿三年，至今仍是愛國愛港者的大哉問！