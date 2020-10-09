由於社會制度、政府政策與能力的差異，全球的新冠肺炎疫情發展並不平衡，或可分成三大區域：低風險區的中國大陸、台灣、越南等東南亞、非洲國家和地區，個別東歐國家與新西蘭；高風險區是美國為首的美洲國家、俄羅斯、西歐國家以及印度；其餘屬中度風險國家，包括日本、南韓。

這樣的疫情三分法，亦反映在疫情下經濟恢復與發展的全球形勢。中國內地與東南亞已是全球工業生產的重心，今次在疫情中受打擊最小，早已恢復生產，使全球的工業生產進一步集中，在全球難有競爭。而非洲各國也成為工業生產轉移的首選地，全球的大疫便助長了它們今後的大發展。

相對而言，歐美發達國家以及它們在美洲、東中歐的附從國家，受疫情打擊最大。它們與中國、東南亞的差距擴大，甚至被超越。即使美國要排斥中國內地產品，卻無從替代，只增添本國生活成本與通脹壓力。在疫情還可能惡化底下，奢言去中國化，變成打擊本國經濟與民生，也阻礙基建投資對恢復經濟的作用。如果疫情蔓延兩、三年，便足以破壞負債運作的經濟，觸發金融與社會危機。即使濫發貨幣以拖延，一是若中國及東南亞國家接受它們的貨幣，便更促進它們的生產、投資與發展，與歐美惡劣表現相差更大。

二是若中國及東南亞開始迴避濫發而會貶值的美元等，美國等又封鎖技術、設備出口，它們規模足夠龐大來以中國為中心作自我循環。拉上非洲、中亞、中東乃至東歐，沿中國倡議的一帶一路開拓市場和生產供應基地。歐美疫情嚴重，封城鎖市，只有濫發的貨幣，沒有可供交易的產品與服務，關着門經濟不易自我循環，因為早已去工業化。相互之間亦排斥和攻擊，容易引發國內積累已久的社會矛盾、階級矛盾和種族矛盾。

中國等一方安穩發展，美國等一方社會動盪、經濟不景氣，其餘國家可以怎樣選擇？日本、南韓早晚會歸中國內地與東南亞一方，日本更可執行中日的協議在第三者市場合作，美國的政治脅迫未必可以壓迫日本違反本國利益，南韓也已開始不顧美國。

一安一危，後者還多了種族歧視，全球人才作選擇，捨危求安，人才的大轉移會逐步出現。

小如香港，形勢亦一樣，是選擇與中國內地、東南亞和一帶一路合作，抑或是歸英歸美，背叛祖國，肆意攬炒破壞？最佳的出路是讓港獨黑暴、心懷莫名怨恨的一些人逃往英、美，騰出空間來讓海內外有志香港發展的來港與我們一起建設。