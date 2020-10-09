來而不往非禮也。美國早前宣布，中國駐美外交官進入校園或與當地政府官員見面前，須獲美方許可。中國隨即反制，對美國駐華外交人員施加限制，包括駐港澳總領事及其相關人員須先取得中方批准才可與香港官員會面。對此，老美又不爽了，煞有介事地發表聲明指中方無視外交規則，沒有履行一國兩制的承諾，限制對話對各方有害云云。這就奇了，美方可以限制中國外交人員活動，中方卻不可以採取相應措施，到底是何邏輯？是誰無視外交規則？

美方一直聲稱中國外交人員從事間諜活動，國務卿蓬佩奧甚至威脅要逮捕中國駐美外交人員。其實大家都知道，通過駐外使領館進行間諜活動，正是美國的拿手好戲，其駐港澳總領事館更是人盡皆知的間諜基地。美國走佬特工斯諾登曾踢爆，CIA在香港設有行動基地，地點就在美國總領事館內，大量情報人員在外交和文化、商務等身份掩護下，除了搜集本地情報，還以香港為跳板對中國內地進行間諜活動。別的不說，單看美國駐港澳總領事館規模比駐北京大使館還要龐大，就知道是怎麼一回事。

事實上，早在佔中之亂時就可以見到鬼影幢幢，反修例黑暴中更有許多洋人粉墨登場，足證外部勢力對香港的介入已到了明目張膽的地步，而美國駐港澳總領事館顯然扮演了重要角色。所以，中方限制其外交人員在港活動，絕非無的放矢，何況今次是美方先刁難，中方後反制，你做初一，我做十五，有何不可？香港畢竟是中國的地方，沒有理由任由洋人撒野。

以外交人員身份收集情報，是國際慣常做法，本來不值得大驚小怪，偏偏美國持雙重標準，只許州官放火，不許百姓點燈，刻意針對中國外交人員，如果中方不反制，那才是咄咄怪事。蓬佩奧威脅要逮捕中國外交人員，豈止是無視外交規則，簡直是蠻橫霸道，難道他以為中方不敢還手？