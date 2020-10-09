政府及專家不斷預警冬季會有第四波疫潮來襲，其實他們還有心情擔憂那麼遙遠的冬天？眼下秋天未過，第三波疫潮也未有平息，近日更有反彈趨勢。昨日新增十八宗新冠肺炎確診，有十四宗是本地個案，據報又爆出感染群組。

專家把責任推給市民，指經過多個月作戰，市民出現抗疫疲勞，中秋及十‧一假期紛紛外出消費及歡聚佳節，可能忽略戴口罩。其實專家也是市民，理應有同理心，香港可以說是世界最自覺抗疫、戴口罩最高比例的城市，就算沒有口罩令，一人一罩遠勝歐美，若果還要怪責港人未夠警惕，實在有點吹毛求疵。

要怪就怪無能政府抗疫不力，行動例必慢九拍，上月中才實行全民檢測計劃，錯失找出隱形患者最好時機，未能在第三波初期斬斷傳播鏈。整個計劃反應未如理想，只有一百七十多萬人參與，遠遜專家訂出五百萬人的目標，而且動用五億三千多萬港元，只找出三十多名新確診者，每位成本接近一千七百萬元。高官不承認檢測計劃是失敗，但事實證明，社區隱形傳播鏈依然存在，全民檢測未能達到目標，又是倒錢落海。

多個人口密集地區，酒吧、藥房、學校及院舍陸續揭發個案，政府又放風聲收緊防疫措施，所謂高危地點如酒吧隨時又要關閉。真的替酒吧東主及娛樂場所業界心噏，以為吃了幾個月穀種，終於守得雲開見月明，怎料又是曇花一現，並且成為代罪羔羊。其實凡是開放經營的地方都有人出出入入，每個地方都會有播疫的可能，針對部分場所未必可以徹底斬斷傳播鏈，例如院舍爆發個案，老人家病者應該不會是去酒吧被傳染吧！

抗疫最大問題就是資源未能善用，初期有些確診者要在家中等候數日才送院，當中真空時間便有機會播疫，當局要怪責市民便應該先檢討自己的責任。