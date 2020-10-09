美國總統特朗普確診新冠肺炎，入院三晚，然後回到白宮隔離，由他的醫療團隊繼續治療。這次特氏確診已可肯定是患病而不是故意設局，因為較早前曾有人認為他是設局向外聲稱確診，好藉此避開一切競選活動，以免失分，躲起來博同情，等候投票時再現身，以征服新冠肺炎疫症英雄形象示人，如此既可避免公開電視辯論，也可乘機建立強人鬥士形象，好爭取中間派選民票，一舉打贏對手拜登。但看有關新聞，是白宮的疫情失控，受到感染的圈子不斷擴大，接近特氏的幕僚、助手、議員和官員受感染者愈來愈多，特氏已給美國大眾認定是白宮新冠病毒感染源頭，可以肯定設局一說不可能成立。

特氏縱然確診，正在接受治療，但他仍然不肯放棄當強者，病未痊愈，已製造勤於工作的鐵漢形象。特氏所為，其實是違背醫療專家對新冠肺炎患者的勸導：自我隔離十四天，多休息，不要與其他人接觸，避免病毒擴散。特氏的作為正好相反，首先是對自己的病況和用藥諸多隱瞞，醫療團隊在傳媒追問下才陸續爆出更多資訊，例如曾因高燒和血氧飽和度下降，要用儀器吸氧，和使用激素類藥物地塞米松。他又特別乘車離開醫院外出兜圈，讓擁護者見到，間歇拍攝視頻向公眾播放，證明自己一切正常，又扮演在醫院依然繼續工作，顯示能夠戰勝病魔，避免給人病患衰弱形象，其實身體的健康狀況要比他表現出來衰弱得多，不少醫生從他公開的視頻和醫療團隊的用藥證明這點。他的醫療團隊答記者詢問時言詞閃縮，避重就輕，傳媒懷疑他們對病情有所隱瞞。連美國過敏與感染疾病中心主管福奇也禁不住開口，表示不認同特氏確診後的行為。

種種表現都顯示了特氏關心維護個人的鐵漢公眾形象，遠遠超過聆聽並跟從專家意見，他的醫療團隊聽他指示，遠多於把他當作病人看待。這次的確診讓選民把他看得更清楚，他其實是為了維持自己的公共形象，可以隱瞞造假，撇開科學，自把自為。

特氏此役充分表現了他的主觀和保守大男人風格，例如拒戴口罩，無論在白宮的活動，或對外的競選經費籌款會、宣布大法官提名人的玫瑰園招待會都一貫如是。上有好者，下必甚焉，公眾不難看到，他身邊的下屬官員、活動的參加者大多數投其所好，拒戴口罩。結果眾所周知，以特朗普為首的白宮感染群組就此出現，而且不斷擴散開去。

特朗普的行為可能取悅到那群極端保守的大美國主義者，但對爭取一切講科學講知識的中間派選民肯定失敗，誰會有信心信賴以主觀意識取代專家意見和科學的總統？