一名屢次放生暴徒、幾乎凡警員供詞都認定不可信的裁判官遭到大量市民投訴，司法機構昨日表示，總裁判官經深入了解及閱讀每宗案件的裁決理由後，認為針對該裁判官的八宗投訴有六宗不成立，律政司亦沒有就有關案件的裁決或刑罰提出覆核申請。

官官相護，自己人查自己人，當然不可能投訴成立，這個結果一點也不令人意外。儘管有關裁判官稱讚擾亂議會秩序的香港眾志被告為「社會棟樑」，應保留「有用之軀」；又批評作供警員「大話冚大話」，政治立場表露無遺，但在黃官眼中，這些都是他們由衷之言，是無關乎政治立場的；反之，曾有裁判官批評黑暴「是不折不扣的恐怖活動」、「文革式極端行為」，則帶有偏頗的政治立場，必須立刻調職。

皆因司法機構由黃官控制，合乎他們口味的判決均是至高無上，司法獨立更是神聖不可侵犯。外人對判決有不滿嗎？當事人若有錢繼續玩昂貴的法律遊戲，大可提出上訴；非當事人更加唔關你事，向司法機構投訴最後亦不會成立，這就是當前香港的法治了。

然而，司法機構提到六宗不成立的投訴，律政司都沒有提出上訴，這是否意味律政司上不上訴將是投訴能否成立的指標？以此觀之，近期也有多宗案件由律政司提出上訴並獲勝訴，涉及的裁判官雖然不是今次的主角，但上訴得直即已證明原審法官犯錯，司法機構有對原審法官作出跟進或懲罰嗎？若沒有，怎能確保日後判決不會重複犯錯？

說到底，官官相護只會造成黑箱作業、故步自封，與國際講求公開透明的潮流背道而馳。何況司法機構一樣用公帑營運，一樣要對納稅人負責，絕對不是獨立王國。跟隨英國設立量刑委員會，讓公眾監察法庭判案量刑準則，一切放在陽光底下，掃除外界疑慮，端的是有利無害，真不知一班黃官怕甚麼？