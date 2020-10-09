有小學教師在課堂上散播香港獨立的思想，給小五學生的生活教育課工作紙，我拿來一看，不禁失笑，此君為求「播獨」，可謂煞費苦心。很多愛國愛港人士談及此事，都會咬牙切齒，我卻不然，對這類人，何必動氣？這位老師要是讓我認識了，我會推着他的肩背，跟他一道出門，邊走邊說：「老兄，你太費心了，與其把時間浪費在這上頭，不如一起去喝茶，吟吟風、弄弄月，豈不是更好？」

中國最有名的預言書叫《推背圖》，寫於唐朝，卻能對往後事情臆測屢中。你知道這部書的名字何以叫「推背」嗎？據說，作者老是被朋友纏着，要他透露更多未來之事，但世事如棋，並非尋常人所能完全明白。作者沒好氣，惟有推着朋友的肩背，叫他不如休去。

我知道有部分教育工作者心懷不軌，所圖者遠，滿以為趁小學、初中階段，向孩子們傳揚反共思想，甚至播下「港獨」種子，到一、二十年後，他們長大了，就可以組成反中亂港的中堅力量。

這類人未免太傻了，空勞費力，又何苦來哉？首先，香港的未來說不定已是定數，它要亂，你想止也止不住；它要不亂，你再瞎搞也是沒用，這就叫「小人冤枉作小人」。況且，人心永遠變動不居，任何人以為能對一、二十年後的社會風氣作謀劃，都是妄想。

如今是一個互聯網發達、資訊爆炸的年代，群眾情緒一點即燃，未必有甚麼理性原因。二○○八年北京奧運，我身邊以中國人身份為榮的朋友不知凡幾，現在卻可能有近半數轉成了「黃絲」，但說不定三、五年後，他們又會再次「染藍」。

十年前，你相信美國人會選出特朗普這樣一個莽夫去當總統嗎？今天卻實現了，可見世事難料。朋友，既是如此，你又何必為未來想得太多？