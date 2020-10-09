政府無能，靠害市民！新冠肺炎疫情彈上彈落，至今不但未能有效遏止，而且火頭愈爆愈多，本地群組爆到目不暇給，再咁拖落去，已經吊緊鹽水嘅各行各業，恐怕會加速湧現執笠潮，失業率必然大幅上升，嚟緊嘅聖誕、新年，相信市民仍然難展歡顏！老朽都好難想像本屆政府如何「迎難而上」？

事實上，本屆政府喺改善經濟民生方面毫無寸進，扶貧被指欠目標，有社福界人士指出，縱使政府政策介入，二○一八年貧窮人口仍超過一百零二萬，情況令人憂慮；覓地建屋亦放軟手腳，公屋輪候冊愈積愈厚，望上樓等到頸都長眼出血仍未輪到；社福又缺乏規劃，隨着人口老化，醫療、老人院舍捉襟見肘，未來供應肯定遠遜需求，基層老人家長命，肯定「壽則多辱」！

新一份施政報告即將公布，大家即管睇吓一味好吹得嘅林鄭如何風裏來雨裏去的「迎難而上」！睇吓哪吒如何不怕海龍王！之不過，政府近期持續喺臉書專頁出貼，就各項政策進行公眾諮詢，最新就問及環保範疇，講到呢壇嘢當堂無名火起，個個狂鬧環境局局長黃錦星！

香港嘅環保政策，喺阿星哥嘅領導下真係冇瓣掂！低碳轉型減緩氣候變化、惜物減廢、改善空氣質素固然唔掂，退而求其次，推動電動車無寸進，就連廢紙棄置量都持續多年增加，回收量卻逐年下跌，你話堆填區容乜易塞爆，屆時垃圾圍城問你點死？更離譜嘅係，連醞釀多年嘅垃圾徵費草案，喺上屆會期都胎死腹中！咁就難怪網民都不留情面，指全港最大舊垃圾就係政府，話全部高官包括黃錦星收檔，就可以幫到香港環保！

民無信不立，呢個吹水政府推乜死乜，政策不是高高舉起輕輕放下，就係講咗當做咗，港版健康碼推極都雲深不知處，旅遊氣泡要待香港疫情穩定，即係叫大家變成筷子的一生：食咗飯就瞓覺！