一場新冠肺炎改變了世界，當全世界忙着防疫，為已經出現的秋冬新疫情頭痛時，以中國為主的東亞地區卻剛送走一個中秋節及十‧一長假，區內居民旅遊、消費、聚會不亦樂乎；可是，從美國白宮到英國唐寧街十號，再到法國愛麗榭宮，西方陣營十月首周幾乎都在皺眉研究加緊抗疫。東邊放晴時，西邊卻雨連連，東西方的差距又拉大了。

剛結束的十‧一長假，內地各行業紛紛報喜，有旅遊研究機構推算，僅長假的首四天，全國便有四億二千多萬人次在旅遊，旅遊收益料高逾三千一百億元人民幣，若按相同比例計算八日的經濟收益，預料會收穫近七千億元，若再加上各省市出現的報復式消費潮恐更誇張；有機構根據內地購物商場電子消費人次作估計，指首四天全國商場購物人次有三億多，八天下來，豈非全國一半人口都有消費、振興經濟？

有人說，內地十‧一長假成功推動了內循環，主要原因是過去流向境外旅遊的大量居民消費額，今年全部鎖在內地，內地大中小企業當然好處不少。其實同屬東亞的南韓、台灣甚至香港，亦出現假期消費現象，居民趁疫情放緩出外消費，經濟便得到自救。

西方經濟圈卻不然，十月首周，主要大國都過得不太如意，美國因總統特朗普染疫，全國都看着他的健康與疫情發展，憂心即將到來的總統選舉會亂個不停，消費及個人服務為主的第三產業表現怎可能好？

歐洲同樣水深火熱，英國、法國都在研究應對秋冬新一波疫情來襲的措施，英國近日單日新增一萬四千宗確診，曾經染疫的首相約翰遜在國會上警告，病毒正在首都倫敦蔓延。法國亦把首都巴黎列為疫情「最高警戒區」，新防疫措施接連出爐，巴黎所有酒吧已從本月六日起關閉至少兩周，近郊四個城市實施最高警戒，居民往來都步步為營，談何旅遊、消費？