九月底，中紀委發布，吉林省信託公司黨委書記、董事長邰戈涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。一位廳級幹部落台，本屬平常，該案之所以受到高度關注，是因為這是吉林信託自二○○七年以來，連續第四任董事長腐敗被查。公眾關心的問題已經不是吉林信託本身，而是背後的幹部選拔監督機制潰爛散漫到形同虛設的地步。紀委有多能幹，就證明組織部有多無能。

吉林信託是該省唯一專業從事金融信託業務的非銀行金融機構，吉林省政府持股超過百分之九十七，截至去年末，信託資產總計近六百五十億元（人民幣‧下同）。作為國企，級別為正廳級，屬省管幹部。四任董事長居然前腐後繼，已經不能推卸到個人品質、貪欲等因素。原因就在於公司內部治理混亂和監管缺失沒有得到正視，結果換湯不換藥，餵肥了一個又一個貪官。作為省政府唯一直屬信託機構，處於眼皮子底下，竟然能夠腐敗至此，難怪外界對於東北的投資環境失去信心。

由於新冠肺炎疫情加劇經濟不景氣，地方企業資金鏈斷裂，令不少金融領域的黑箱作業爆雷，金融腐敗案增多。類似吉林信託的塌方式、集團式窩案層出不窮。內蒙古自治區農村信用聯合社三任高管被查，牽連整個系統四百多名幹部；山西農村信用聯合社理事長、主任、副理事長「三巨頭」同時被抓。

最令人觸目驚心的是煙台恒豐銀行，它是最早一批僅有的十二家全國性商業股份銀行之一。前任董事長姜喜運貪污公款七點五億元，受賄逾七千萬元，被判處死緩。而繼任的蔡國華變本加厲，涉案超百億元，索賄逾十億元，平均每天公款報銷四十萬元，刷新貪污腐敗紀錄。此前那保持這一紀錄的中國石油總經理陳同海，每天報銷額是四萬元，蔡國華一舉擴大十倍。

金融防風險是目前內地三大攻堅戰之一，也是反腐敗的重點領域，高層提出「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」三大任務。「管住人」，就是要管住金融機構及金融監管部門的高官、高管，而「紮牢制度防火牆」則是要完善金融從業人員、金融機構、金融市場、金融治理、金融監管、金融調控的制度體系，規範金融運行。

但從目前，「紮牢制度防火牆」遙不可及，而「管住人」同樣任重道遠。兩者本是密不可分，但由於職責分屬不同部門，組織部負責選拔幹部，金融監管部門負責金融制度，缺乏通盤考慮，才造就了四任董事長接踵出事的尷尬醜聞。紀委的成績單愈來愈厚，而組織部門和金融部門則被啪啪打臉。照常理而言，當前一任官員落台後，在選拔繼任者時自然要層層篩選，加強考察評估，以免重蹈覆轍。

然而，正如知名經濟學家海耶克所言：「壞的制度會讓好人作惡。」制度上的「破窗效應」，讓後來者不僅沒有心存敬畏、引以為鑑，反而膽子更大，貪腐更甚。防風險、查腐敗、選幹部，各行其是，不深入反思公司治理，治標尚且乏力，何談治本。