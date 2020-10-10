甚麼是民主？

英美式的民主源自希臘雅典和羅馬，是公民的民主，但排除奴隸婦女，也容許世家大族的不同形式世襲。今天有所進步，可仍然是部分人的真正民主，金權政治與媒體宣傳操縱，民主還只管程序與形式，不是實質。

在制度化的民主程序之外，歷史上不少，今天更多的是「顏色革命」。幾百幾千民眾示威暴動便可以推翻民選政府，這是少數人的暴力顛覆大多數人的民主選舉。以往是革命、恐怖主義起義，今天卻不需要太多人，只要幾百幾千人堅持，便有可能成功。

是否制度化的民主脆弱不堪，難以抗衡少數人的堅持暴動？或許起因都可以是選舉不公，或政府施政不妥，不過也是一面之詞，沒有考證，沒有法律程序的驗證，人云亦云，情緒化或謠言式的誇張。成功的因素不是因此引發全民起義。近二、三十年的顏色革命，從來沒有推展至全民參與，而是民選政府放棄權力。

幾百幾千人的示威暴動，便足以使手握合法武裝力量的政府自動下台嗎？若仔細地把每一場顏色革命檢驗，一是有外力干預，是力量強大的美國在策動、資助、指揮。二是有國際輿論和政治力量來壓迫民選政府，宣揚示威群眾的主張和製造出來的謠言、假新聞。三是政府內部有分裂勢力乘機逼民選政府下台，借勢奪取權力。這三者都是與西方宣傳的民主程序、制度和法治相悖逆，本質便是非民主、反民主。

更值得注意的是，實行顏色革命的國家，在示威暴動變天之後，情況反覆，於是顏色革命要一而再、再而三地發生，烏克蘭是一例，今天的吉爾吉斯是另一例。顏色革命之後多是重新進行民主選舉，結果還是解決不了顏色革命所要解決的問題，還要再來顏色革命。

由此或許有兩點初步總結，一是顏色革命屬於少數人革命，影響不了大多數選民的選擇，反而大多數人會用民主選舉來把顏色革命再顛覆。二是民主制度不合理，達不到少數人的「道德」和政治要求，便只能夠讓少數人暴政不時地監督民主政體，必要時把大多數人的選擇推倒重來。後者亦同時顯示出西方式的民主制度的脆弱和無能，不能抵抗少數人暴動帶來的顛覆。內不能抗少數人暴動，對外又怎樣抵抗敵對國家的侵略與攻擊呢？

當然，世界上並沒有單單英美民主制度，還有更多的其他體制選擇，即使源自英美的民主制度還有眾多的變種。

希望香港大、中、小學的通識教育能夠據實教導我們的子弟。