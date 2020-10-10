研究歷史文化，如何看待國家民族的歷史文化，如何開掘箇中的民族精神和社會價值，從而建構自己的歷史文化的敍事方向和能力，是從來離不開「國家政治」的。這些，自一八四○年鴉片戰爭，西方列強以船堅炮利、強勢經濟和文化衝開中國大門，逼中國簽訂喪權辱國條約之後，中國的「統治王朝」、思想文化界就很大程度上被「西學」政治掛帥，有意無意向西方「學術」投降，認為自己國家民族的文化「保守落後」，認為整個中國數千年的歷史就是貧困愚昧，一片黑暗。

他們和西洋人一起用「西方學理」敍述中國文化，拾其牙慧，洋洋自得的以為掌握了「科學方法」。他們以為把中國的歷史文化貶得愈低，自己就站得愈高，愈有「科學精神」和「現代見識」。這些人最大的問題是立場出了問題，是崇洋媚外，認準了「外國的月亮就是比中國的月亮圓」所致。

誠如史學大家錢穆先生所斥，我們是要吸收外面的養料，卻不該先破壞自己的胃口。近代的中國人，也有笑林則徐為頑固糊塗，捧琦善、伊里布等為漂亮識大體的。這無異於站在外國人的立場，代外國人說話。中國人自己不知道中國事，便不愛中國。不知道中國、不愛中國的人，如何算得上是一個真正的中國人！

錢穆先生一針見血！看看香港回歸中國前後的情景吧！有人說被英夷殖民統治了一百五十多年的香港是一個「滿是茶垢的紫砂茶壺」，「茶垢」絕不能洗掉，否則就大大不值錢了。這「茶垢」大概就是「外面的養料」吧。很好，那就保留吧。然而，香港一些人卻因自己抗拒中國收回香港，要把整個「茶壺」毀掉，以威嚇北京，要讓香港「獨立」於中國之外，或再切割給西方營壘，否則「攬炒」。這就是「無異於站在外國人的立場」了，是在替外國人說話辦事了。香港回歸，反中亂港政客的種種所為，歸根究柢，是做人的立場出了問題，是他們根本不想當真正的中國人，老嫩漢奸且由此而生也。