作為香港人，看新聞報道會愈看愈火滾，尤其是涉及政府行政失當，每次都是被傳媒踢爆，失職塞責，廢話連篇，俯拾皆是。就說最近西貢大環村被人非法開路，有圖為證，霸佔官地，光天化日公然鑿路，大興土木，政府部門竟然遲遲才採取行動阻止，之前視若無睹，究竟高官是文盲、眼盲還是心盲？

長假期前多個部門象徵式派人到現場走了一轉，到此一遊，究竟在等甚麼呢？環境及土地被破壞便很難回復原狀，愈遲停止工程，事情會愈加惡化。明明是有人在太歲地頭動土，究竟政府是覺得自己未有資格做太歲，還是怕了某些有勢力的人呢？

土豪你不敢得罪，販夫走卒亦隻眼開隻眼閉，談的是深水埗有燒味店因為環境衞生惡劣，售賣食物曾經被老鼠咬過，多次警告之後被釘牌，但依然繼續開門營業，不放政府部門在眼內。本報不畏惡勢力，頭版報道這宗駭人新聞，該店立即關門避風頭，食環署敷衍地派人上門，簡直是笑話。傳媒發揮的是第四權，只有政府官員才有實際行政及執法權，但有權不執行，有法不執行，有刑罰不執行，難怪香港陷入亂世。

最近有法官被投訴審案偏頗，輕判涉及示威暴潮的犯人，司法部門收到八宗投訴，除了兩宗因為仍然進行司法程序外，其餘投訴不成立。當中一個理由就是因為律政司沒有就這些案件上訴，被視為認同判決。

每個部門都吃飽飯不做事，因為他們有鐵飯碗，所以玩忽職守照樣可以出糧。香港很多打工仔想返工卻沒有得做，這不單止不公平，簡直是沒有天理。若高官們還是有些羞恥之心，便應洗心革面，整頓部門。最怕是上樑不正下樑歪，司局長都是避政避得舒舒服服。律政司司長鄭若驊發發網誌當交功課，輕輕鬆鬆出糧。並非傳媒愛隱善揚惡，而是現時政府部門乏善足陳，醜事卻罄竹難書。