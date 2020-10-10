宣道小學教師因教材教案有計劃散播港獨，被教育局判斷為專業失德，取消教師資格一事，香港傳媒因立場不同，報道角度各異，但大部分都能掌握兩個重點：一、事件因設計教材教案而起；二、教學內容環繞言論自由和香港獨立兩個話題。爭論的要點是教學重心到底是討論言論自由還是向學生宣揚港獨，這點涉及課堂時間的分配，要仔細分析有幾多時間用於討論言論自由，有幾多時間用於討論港獨、台獨、疆獨等問題。

比較少人着眼的反而是有關教師為何在小五引進這個高度政治性和敏感的議題，還在上小五的學生有足夠的知識背景認識、了解和討論言論自由及香港獨立這類議題嗎？如果學生對議題的知識背景沒有多少認識，恐怕就只能跟隨教材教案設計者的帶領去接收預先準備的資訊，最後得出設計者預定的結論。這種教學其實是政治灌輸，或是政治洗腦。八年前的「反國教」事件，不正正是香港反對力量聯同中學生，齊齊拒絕政治灌輸反洗腦嗎？怎麼如今這些反對派卻倒過來，推動宣揚他們曾經大力反對的教育方向呢？

亦有傳媒報道，說有該校舊生曾受有關老師教導，認為是好老師，該節教材也足夠平衡，不覺有何問題。我對這個報道有保留，這份教材是去年三月才使用，受教的舊生現時也只是唸小六，對有關教材是否恰當有足夠能力判斷嗎？

我上網粗略瀏覽了一下西方傳媒對此教師專業失德事件的報道，發覺十多則中起碼佔了八成是突出教師因談及言論自由及港獨而被炒的，其中特別強調的是言論自由，說成教師因為教授何為言論自由而被炒，給讀者的印象，是香港的教師不但沒有言論自由，連提一下言論自由也會被炒。另有較少數的報道是教師因講及港獨或反中而被炒。

外國讀者不如你我在香港生活，較能了解事件的前因後果，知道香港不但沒有禁止言論自由，反而是言論自由可能太多，罵政府的言論遠超支持政府。他們得到的印象恐怕是香港市民生活在封閉禁制的環境，不敢表達個人意見，有大批思想警察到處巡邏。

新加坡對付政府認為行為不當的傳媒動輒以誹謗罪名起訴，曾有多位報刊主編及意見領袖被控，一旦有罪便予以重罰，結果財產盡失；對被指為報道不實的外媒記者，也不時以終止採訪權作為整治手段。香港特區政府卻沒有這兩招撒手鐧，在外國永遠飽受攻擊招架無力，是否有需要設立一小組每天細閱各主要來往國家有關香港的報道，發現錯誤即去信糾正，並傳召有關的外媒記者提出警告，以免他們繼續抹黑？