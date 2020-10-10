一石激起千重浪。司法機構將涉及東區法院前裁判官的六宗投訴一律裁定為不成立，事件持續發酵。過去以為香港是法治之區、法律公平公正、司法離日常生活很遠的普羅市民紛紛驚醒，原來現時雖設有投訴法官機制，但在自己人查自己人下，要討回公道難如登天，司法機構猶如獨立王國，所有裁決外界不得質疑，包括港府和中央在內，根本無人管得了。

公道自在人心。涉事裁判官判案有沒有偏頗，大家從連日報道可窺一二。最令人側目的是，涉事裁判官讚賞擾亂議會秩序的香港眾志成員為「社會棟樑」，又斥警員「大話冚大話」，司法機構不但認為沒有問題，更加官晉爵，將其調任為高院「暫委副司法常務官」，月薪獲加六至八萬元至逾廿二萬元；但另一邊廂，有裁判官因為批評黑暴為「文革式極端行為」，終審法院首席法官馬道立旋即開腔批評為偏頗，復遭司法機構調職，一邊是「有錢途」，一邊是「無聲出」，對比何等鮮明。

事實證明，司法獨立早已變質成司法獨大，他們關起門來呼風喚雨，港府廢官所謂的「三權分工」不過是自欺欺人。最可笑是，林鄭月娥自己也是維護司法獨大最力的一員，在馬道立發出「批評法院及法官裁決要有理據」的聲明後，林鄭忙不迭表態附和，呼籲大眾不要肆意評論每一宗案件，對於社會提出要成立司法監察委員會和量刑委員會更是顧左右而言他，竟然要求市民尊重判決，言下之意，即是不會成立。既有特首背書，難怪司法王國繼續至高無上，法官判案繼續「不偏不倚」了。

更遑論香港司法制度畸形，至今仍迷信洋和尚會唸經，回歸已廿三年，仍任由洋法官掌握司法大權。終審法院廿多名法官之中，外籍法官便佔了十多人，這些人不可能有中國國家觀念，判案量刑更不可能以中國國家安全為依據。香港無日安寧，司法獨大正是原因。