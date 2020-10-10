小時候，老師告訴我，世界上最高尚的職業就是美國總統和副總統，他們的「應聘」過程複雜，但最重要的所需本領只有一項，就是演說和辯論。政綱可以由競選顧問代勞，演辯卻是要你獨個兒下場，是龍是鳳騙不了人，所以能當上白宮正、副主人的，定然是千百人中挑一個的說話高手，要學演講、辯論，他們是最好的學習對象。我聽了老師的指導，唯唯受教，從此以後，也就頗留心美國總統競選的演講和辯論活動。

過去多年來，聽美國總統候選人辯論委實是一種享受。列根風趣幽默，說話綿裏藏針；克林頓風度翩翩，口若懸河；上一任總統奧巴馬也厲害，吐字鏗鏘有力，聲震屋瓦，據說他未當選前，不少聽過他演說、辯論一次的人，已然奔相走告，告訴別人美國政壇出了這樣一個會說的人。

但到了今屆美國總統選舉，卻讓人有點失望，總統候選人辯論如是，副總統候選人的辯論亦如是。平情而論，西方政客畢竟久經訓練，走出台前無論是站是坐，儀容、氣度都比大中華地區一般的從政者優勝。特朗普和拜登在鏡頭前所表現的壓場感，不是昔日台灣大選候選人蔡英文、韓國瑜所能比擬的。

但在得體的外表背後，美國正、副總統候選人較之於過往幾屆，卻似乎愈來愈少睿智，有時辯論已不成辯論，只是各說各話。甲質疑乙，乙經常不予答理，自顧自地繼續說自己已準備好的一通話，就算回應對手，往往也是答非所問。

如果單從邏輯和語理分析，美國這兩場正、副總統候選人辯論所表現的水準，恐怕比起台灣的蔡、韓之辯猶輸一籌，這實在教人有點意外。不過，配合現實情況也合該如是，今日的美國，就如同他們的總統候選人一般，徒具外表，卻已敗絮其中。