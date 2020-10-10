在一個「法治」的社會，大家都不希望「法律」有時候變成某個人的意志，「他說了算」！以前，我們常指內地是「威權統治」，在電影《秋菊打官司》的年代，「法律」根本就是「和尚打傘，無法（髮）無天」！

香港號稱法治是核心價值，司法公平正義，但回歸後嘅司法制度，屢被有識之士抨擊問題叢生。舉個例子，壹淫媒漢奸黎今年八月十日因涉違《港區國安法》被捕後，壹淫媒股價大幅波動，癲上又狂插，令人質疑有人為操控。之不過，事發至今兩個月啦，監管部門嘅調查仍無寸進，不禁令人懷疑壹淫媒是否有保護傘包庇？

有人批評證監會嚴重失職和處事雙重標準，破壞法治，擬向廉署或申訴專員公署投訴，要求跟進事件！正義之聲來自民間而非律政司司長，你話係唔係阿奇生阿奇，好鬼求求其其！呢，有終審法院前常任法官早前發表文章，指司法制度係時候要改革，尤其指出有法官認同某些背後有所謂「崇高正義」目標，裁決時不判以有阻嚇作用嘅刑罰，變相鼓勵咗街頭暴力活動，佢甚至認為法院過去一年「幫助創造咗導致街頭混亂嘅社會環境」！更有退休裁判官直指「香港司法大崩壞」，把法官遴選不嚴格、質素每況愈下轟得一無是處！

嗱！東區法院前裁判官何俊堯，在任期間因曾判處多宗反修例示威案件嘅被告罪名不成立，被外界批評立場偏頗、裁決不公，有市民為此向司法機構投訴。總裁判官經深入了解，認為針對何俊堯嘅八宗投訴中，有六宗不成立。事件引起法律界、議員及學者炮轟律政司與司法機構自己人查自己人，質疑佢哋扯貓尾，官官相衞。

法治與法盲僅一字之差，老朽自問係法盲，之但係都不至於將擾亂立法會秩序嘅香港眾志成員肯定為「未來必定是社會棟樑」啩？結婚都冇話包生仔喇，唔通何官有天眼通？老朽失覺了，罪過！