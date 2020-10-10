今天是十月十日，不少華人都會在這一天緬懷辛亥革命，感念前人的付出。但台灣島內自從換了民進黨執政後，「雙十」卻變成行禮如儀的假排場，民進黨台獨派系多年來去中（中華民國）化的手段，已令雙十愈來愈無意義。今年兩岸關係緊張，台海風雲變色，蔡英文的雙十講話會怎樣回應兩岸大局，惹人關注。

最近一個月，解放軍戰機與美國偵察機不斷在台海上空巡航，加上台灣軍機不斷升空，形勢繃緊如一九九六年，蔡英文政府早前一再撩交打，號召軍人戰至最後一兵一卒，令兩岸關係更加破裂。

不過，台灣輿情對蔡政府的不智行為有不少批評，密切關注台灣會否打仗的人，更時刻盯着蔡的雙十講話，以便前瞻台灣的未來前途。據分析，可能情況有三種，一是蔡英文繼續明抱美國大腿，暗推台獨議題，無視兩岸兵戎相見的危機；二是蔡開始龜縮，一如近日台灣獨派人士不敢再猖狂講與美國建交一樣；三是蔡英文顧左右而言他，輕飄飄帶過。

然而，蔡英文還沒發表雙十講話已被狠摑一巴，一直支持國家統一的新黨，近日高調拒絕參加雙十活動，不滿蔡把中華民國污名化，指她口中的中華民國台灣，根本是台獨借殼上市的掩飾，斥責雙十活動已被民進黨操作成為台獨遮羞的爛騷，所以拒絕再參加。

同樣炮聲不斷的還有退伍軍人，他們批評執政民進黨把雙十變成了青天白日滿地紅旗絕迹的一天，令雙十變味。

台灣的民意兩極，民進黨政府在兩岸政策上根本沒有正視統派的聲音，被台獨派系挾得愈走愈偏，完全看不到台海風雲恐會升級，甚至更嚴重的後果。

內地有學者分析，現時擺在兩岸面前的路只有和平統一或武力統一，這個選擇暫由台灣作主，但可供選擇的時間也不多了，蔡政府若蠢到底，那便責任自負吧。