上月底，全港學校在疫情第三波逐漸紓緩後，開始陸續開課展開新的學年，可是，在反政府動亂中鼓吹反政府行動，煽惑、推動及帶頭組織的被捕失德教師，卻在教育局的包庇下繼續授課，繼續在課堂「播獨」，令全港學生的家長在擔心新冠疫情爆發之餘，更擔心反政府的「港獨」病毒繼續荼毒幼小的心靈。

為此，許多學生家長及家長會要求教育局局長楊潤雄公開交代有觸犯刑律的教師所在學校的名單，以供涉事學校的有關家長可以加強監察，又或加強家庭的防範教育，以抗衡失德教師「洗腦」，甚或為子女轉校就讀早作打算。可是，教育當局沒有片言隻字的回應，令人異常憤慨。然而，在公正輿論的猛烈批評和有人進行司法覆核的壓力下，突然出現曙光。教育局局長楊潤雄在行政長官的指令下，日前攜同兩位常任秘書長級官員舉行記招，公開交代該局引用《教育條例》所賦予的權力，處理九龍塘宣道小學嚴重失德教師的詳細情況，永久取消一名蓄意散播「港獨」教師的註冊資格，對該校校長、副校長等合共五位教職員發出書面譴責及警告信，該校長亦已離任。教育局這次行動，踐行行政長官林鄭月娥宣稱「為教育把關責無旁貸」，教育不可以是一個「無掩雞籠」，執行回歸以來第一宗取消教師註冊資格的執法「重典」，一時之間贏得廣大在失望和極度擔憂中的家長的掌聲。

令人奇怪的是，為何教育局對這宗好事不及早公開交代呢？林鄭也表示，她從政府新聞處的發布也看不到有關資訊。可見，執法懲處是需要發揮昭告天下的震懾邪氣的作用。另一方面，更需要喚起民眾發揮群眾監察的強力功能，尤其是必須確保家長的知情權、監督權，讓家長的選擇權不被剝奪。這次教育局和盤托出九龍塘宣道小學個案，無疑多得輿論的壓力和新聞界發揮第四權的監督政府和揭露醜聞之力量。對此，教育局是否要激起更大的民憤才肯公布名單？

教育局遲來的交代，遲到好過無到，而令人意想不到的是，「遲到」的結果卻發揮了引蛇出洞的效果。就在教育局完整交代當局處理的事實依據和執法程序的詳情後，教協副會長、立法會議員葉建源便跳出來盲撐被永久取消註冊的「港獨」教師，教協並同時發起眾籌支持該「港獨」教師。這讓全港市民清楚地看到為甚麼校園「港獨」橫行，學生在學校組織「港獨」、「本土」組織，數以萬計被洗腦學生在「港獨」教師的帶領煽惑下上街參加暴亂，原來教協是教育界撐失德教師、搞「港獨」、推「港獨」的總後台。

眾所周知，在一年多的反政府暴亂中被捕的暴徒雖然過萬，但相比暴亂現場的實際人數，粗略估計只有百分之一。換句話說，被捕逾萬人中四成的學生，也只佔參與而被捕的極少數，而被捕的逾百名教師，按比例也是佔參與暴亂教師小部分，可見暴亂的病灶繼續存在校園中「播獨」，將對學生帶來嚴重毒化及組織蔓延的後果。對如此嚴重的教育隱患，下周發表的施政報告如果視而不見，試問香港如何「止暴制亂」及撥亂反正？