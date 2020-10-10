神州觀察：鋸船禁漁釀慘劇　以頑治頑不可取

為扭轉長江生態環境惡化趨勢，內地當局早前推出「十年禁漁計劃」，並要求各地加大執法監管力度，嚴打非法捕撈行為。惟在各種利益驅使下，總有人無視禁令，繼續偷偷捕魚，堪稱冥頑不靈，誰知面對這種困局，有執法部門居然不計後果地出損招對付，以致釀成慘劇，做法又是何其愚頑固執。

江西九江市早前有村民趁深夜駕船往鄱陽湖，說是想打幾條魚回家過節，待察覺船身漏水已是太遲，結果同行三人中只有一名婦人獲救，另兩名男性村民則雙雙溺亡。事後方知船身或遭人為鋸開，所鋸位置並已甩脫，更沒想到的是，此事竟然出自當地漁政執法人員之手，鋸船後既未告知當事人，亦未在現場設置任何警示，或將船清繳收走，儼如故意下套設局，就等着有人往裏鑽，此舉與其說是為禁漁，不如說是出於某種陰暗的懲罰報復心理，叫人不寒而慄。

事後當局與溺亡者家屬簽下協議，指出慘劇緣於死者違禁下湖捕魚，漁政方面則出於人道考慮，分別支付死亡賠償金、喪葬費等各項損失共三十萬元人民幣，並要求對方之後不得再作任何其他索償。死者家屬亦承認己方存在過錯，但就表示要追究相關執法人員的過失致人死亡乃至故意殺人罪，而按照事故調查組的說法，死者等人因非法捕撈應負七成責任，漁政執法佔三成，又指出村幹部存在管理失職問題；當事各方會否就此繼續糾纏下去，亦未可知。

老實說，該宗悲劇本應完全可以避免，如果涉案村民能夠遵紀守法，不貪幾條魚的便宜，就不會枉送了卿卿性命；同樣地，如果漁政執法人員面對屢禁不止的亂象不心浮氣躁，不做出鋸船這種撒氣或整蠱報復行為，文明遵章執法，也不會導致對方溺亡。然而悲劇還是發生了，對各方的追責處罰固然需要釐清，由此產生的教訓更值得各方深刻記取，以愚治愚、以頑治頑的行為實在不可取。

說來也是可恨，長江流域因多年無節制的濫捕行為，導致的生態破壞已到了觸目驚心地步，不少魚類資源俱呈現大幅消減乃至瀕危、滅亡之勢，當局很早就推出各種禁令遏止，然而根本無人理會。正如公安部近期公布指，單是今年六月以來，各地偵破的非法捕撈刑案數量已是去年全年的一點五倍，故對相關違法行為的打擊力度和懲罰措施都需進一步加強，絕不可心慈手軟。

至於各地漁政部門的執法規範、依法行政要求亦需確保嚴格落實，包括其他行政執法部門都應如此。過往各種粗暴、惡毒的執法亂象實在不少，既忽視了對群眾生命財產安全的基本尊重，亦違反了依法治國精神宗旨，該處理的必須從嚴處理。