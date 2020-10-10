功夫茶：美食車苟延殘喘　死唔斷氣盞眼冤

政府無能，唔單止靠害市民，連經營美食車嘅老闆，都畀佢害到雞毛鴨血。呢個美食車先導計劃原定明年二月二日結束，本來就咁「斷捨離」咪好咯！皆因呢個計劃一五年由時任財爺曾俊華宣布，一七年初正式引入香港，甫開頭已劣評如潮，不少經營者大叫救命，更有老闆即使已購入美食車，都決定止蝕離場。

阿哥！美食車喺外國成功，唔代表喺香港都一樣會成功！美食車未推出就注定失敗，主因就係堅離地，把美食車限制得太死，大部分外國城市嘅美食車都係流動嘅，可以轉移到有人流嘅地方，尤其市區，香港嘅美食車卻要停放喺固定場所，遠離市區。正如有論者指出，香港地小人多，食肆林立，如果大家都係賣魚蛋燒賣，就要靠地點，咁啱附近冇魚蛋燒賣，你就有得發圍，可惜本港美食車連泊位都有嚴格要求，而且不能流動！可想而知，冇得流動變成死水，生意有乜辦法唔愈做愈縮吖？

嗱！美食車先導計劃根本就係先天不足，後天失調！政府又冇配套措施，任其自生自滅，依家仲受到疫情同黑暴雙重打擊，美食車根本行不得也哥哥！政府又喺尋日宣布再度延長有關計劃多一年至二○二二年。政府就話經評估計劃嘅發展而作出；旅遊事務署發言人就指出，自今年初疫情爆發以來，多個美食車營運場地喺大部分時間均持續關閉，以實施保持社交距離措施，美食車嘅營運因而受到嚴重影響，延長先導計劃多一年，可以讓美食車得以在此期間繼續營運！係營運定係拍烏蠅呢？

好心喇！仲扮乜嘢姿姿整、好環境吖！香港未來仲有乜嘢盛事吖？繼續經營下去，你估市民會飄洋過海來食魚蛋燒賣水餃咩？貪中環海濱多風？或者喺金紫荊廣場對住矗立嘅「永遠盛開的紫荊花」食個黯然銷魂漢堡，會特別對香港有Feel？

幸好眾人皆醉，總有人獨醒！有美食車負責人就批評政府將計劃延長多一年，只不過係等營運者自然流失，免承擔責任。呢位大哥頭腦清醒，一定唔會係「過大海，博好彩」之徒，佢分析得有紋有路，指自己營運一部美食車皮費一年要十萬銀，受疫情影響，旅遊景點冇遊客，即使場地免租金，但每次出車要油錢、食材及人工，等同白做，開一日蝕一日，做多一年即係蝕多一年，早已捱唔住，所以唔會陪政府癲，會交回牌照！

喂！美食車嘅總營業額由首年嘅二千一百多萬元，按年下跌至今年首七個月嘅五十萬元，美食車數目亦由去年十五部減至十三部，據知仲有至少四架美食車有意退出！呢個計劃與其苟延殘喘，不如明年到期快刀斬亂麻了結咗佢，樂得冇眼屎乾淨盲，又唔使再靠害經營者，告別鼠年，廢官總算做咗件好事吖！