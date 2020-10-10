世界視線：總統星級療程　折射醫療不公

確診染疫的美國總統特朗普留醫三天後出院，大肆吹噓美國擁有最好的醫療設備以及最好的藥物，勉勵國民不要害怕新冠肺炎病毒，不要讓病毒控制了自己的生活。然而特氏沒有提到的是，他所接受的「最好的藥物及治療」，並非每一個國民都可以享受到，恰好相反，近三千萬名沒有醫療保險的民眾，根本無法負擔昂貴的醫藥費。

據傳媒報道，特朗普留院的短短三天期間，包括接受吸氧、類固醇以至實驗性抗體藥物治療，再加上搭乘直升機往醫院，有專家估計費用高達一百萬美元。亦有美國醫療界人士指出，對於一般民眾而言，感染新冠肺炎，意味着患者很可能陷入「災難性的醫療債務」而無法翻身。

特別是對於像特朗普的高齡人士，醫療費用只會更高。有人計過數，七十歲以上人士，治療普通肺炎費用的中位數，未計及保險公司理賠前，高達九萬三千多美元，治療新冠肺炎的費用，只有過之而無不及。

事實上，患者即使幸運地在新冠肺炎下虎口餘生，接獲醫院帳單的那一刻，卻是另一場不幸的開始。在新冠肺炎疫情重災區的紐約，早前便有一名三十三歲女子，出院後收到醫院寄來、高達七萬五千美元的帳單，當中單是藥物費用就超過四萬美元。

由於檢測費用令不少人卻步，以致有懷疑自己中招的高危人士，無奈之下惟有冒險採取所謂「排除法」，即只進行較為便宜的季節性流感檢測，以「排除」掉患上新冠肺炎的可能性。但事實卻是，有學者證實同時患流感及新冠肺炎者，病毒傳播率可增加達二點五倍。

在美國有一個專用名詞Financial toxicity（財務毒性），專指確診癌症為患者帶來的財務災難。據悉，超過四成患者在確診後兩年花盡畢生積蓄。美國在全球所有發達國家當中，民眾醫療負擔最重，得到的服務質素卻最差。這個社會痼疾由來已久，充分凸顯美國貧富之間的鴻溝愈來愈大，不管未來四年由特朗普抑或拜登執政，「我們是百分之九十九」的左翼呼聲，勢將愈發響亮。