正論：帝苑爆疫太遲停業　酒店塞責當局失職

第三波疫情從未平息，本港或已進入第四波疫情階段。政府專家顧問、香港大學微生物學系教授袁國勇昨日指剛過去的十‧一及中秋長假期，市民防疫心態鬆懈，外出聚餐、飲酒，甚至在酒店房開派對，導致疫情反彈。專家當然有其個人見解及立場，但把責任推卸給用家及市民卻是相當不負責任，就以尖東帝苑最近爆出的疫禍為例，首先要檢討的就是政府及酒店本身。

尖東帝苑酒店內的越南餐廳有樓面職員在月初身體不適，卻帶病上班，後來確診，昨日再多三名員工確診，其中廚師及機電人員懷疑因為共用男更衣室而互相傳染，酒店內意大利餐廳一名服務員亦證實染疫，再加上之前有泰籍住客亦是確診者，帝苑酒店爆發一場疫禍，毋庸置疑。酒店稱因應衞生署要求，所有住客昨日須全部撤離，三百名穿制服的男員工須檢疫，酒店停業十四日，進行消毒。

酒店最早確診的員工在十月二日已經出現不適，翌日卻上班，服務顧客，與同事接觸，根本就是散播病毒。酒店本身應該有防疫指引，員工有病應該匯報上司，停止上班及須進行檢測，而且不能單靠員工匯報，酒店自己也要做好把關，進行身體健康篩查才可開工，若果連這基本的意識也缺乏，可見酒店管理方面相當鬆散，讓病毒如入無人之境。

而帝苑在昨日才開始停業亦實在太遲。該名餐廳員工若果在十月二日去進行檢測確診，酒店可以在當日立即停業，這個時機明顯已錯過。然後在十月六日衞生防護中心公布這個個案，酒店卻不立即自動停業，拖多三日才停業，前後已經總共慢了七日，這段期間不知又有多少人因此而染疫。做生意緊要，人命更加緊要。本港疫情爆發多月，大部分商店一有員工染疫，都自動自覺停止營業，堂堂一間酒店，處事竟然不如街坊茶餐廳，實在令人失望。

酒店的危機處理多方面都引起爭議，如安排所有酒店男性制服員工，大約三百人往隔離中心，便引來性別之分的質疑，難道病毒會找男不找女？雖說是男更衣室高危，場內其他常用地方也不見得沒有病毒，同事不分男女都經常接觸，其實都是人人自危，理應盡量安排該段時間有上班的所有員工隔離檢疫。

酒店塞責，當局失職。沒有在十月六日勒令帝苑即時停業，已經種下播毒危機，衞生署昨日要求帝苑即時撤離全幢房客及休業，亦極可能犯了彌天大錯。有呼吸科醫生質疑，急於將房客撤離或轉至其他酒店做法非常危險，隱形病患隨時通街走，恐成為翻版淘大慘劇，全城播毒，導致疫情一發不可收拾。比較安全做法是將整幢酒店封鎖，全部住客留在房間內進行篩查，再決定他們可離開或送往檢疫中心。

帝苑酒店事件，處理手法千瘡百孔，政府防疫不力，又一鐵證。港府最近頻頻放風將收緊社交距離措施，相信將會特別針對食肆、酒吧等所謂高危群組，隨時又會要求停業或增加限制。眾所周知，今年酒吧、戲院及相當多娛樂場所，關門時間多過開業，損失慘重。每次疫情稍為反彈，便率先找他們開刀，政府根本沒有與業界好好商量，便一刀切斷人生計。以為保就業等補貼可以吊命，實在大錯特錯，每月租金六至七位數字，卻關門不做生意納空租，試問又有甚麼商戶可以承受？大如國泰航空都捱不了，要政府注資近三百億元，一般店舖沒有福氣獲得港府垂青，只有等死。

第三波疫情主要是因為政府錯誤豁免海員及機師檢疫而導致，卻常常把責任推卸給市民或商戶。香港人已經齊心抗疫多時，商戶亦盡量配合防疫，仍然有政府專家顧問指飲食業界未有完全遵循政府的要求，例如無視四人一枱的要求，每逢周末假日時節，蘭桂坊很多酒吧容許酒客長時間除下口罩。專家建議酒吧客人可以用飲管伸入口罩內飲酒，若果成為事實，相信繼踎街食飯盒後，香港又有奇觀圖片成為世界笑柄。

政府及部分專家建議都只是斬腳趾避沙蟲，衞生署最近呼籲酒店要避免不同家庭同住一房，執行上極度困難，難道要查顧客家宅嗎？要商戶或顧客遵守禁令，政府責無旁貸，加強執法，特別是巡邏及處罰，才可以減少違規。同時亦要適時修改法例或措施，杜絕播毒漏洞。防疫指引要清晰，亦要貼地，不能脫離現實。抗疫人人有責，但政府有最大權力，當然要負上最大責任。