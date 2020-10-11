正論：黑暴潛逃一條龍　國安有法仍不用

一石激起千重浪。十二人蛇畏罪潛逃台灣事敗，在內地水域落網，事件再有突破性進展。內地公安及本港警方抽絲剝繭，順藤摸瓜，掌握更多潛逃內幕，昨日再有九人涉協助罪犯罪被本港警方拘捕，更掀出背後有大量來歷不明的資金。黑暴潛逃到台灣已非首次，說當中沒有金主和黑手、沒有與台灣相勾結，三歲小孩也不信，惟港府至今仍不敢引用《港區國安法》論罪，到底怕甚麼？

十二人蛇被中國海警拘捕後，不僅將黑暴一條龍由香港潛逃到台灣的路線圖曝光，其背後組織及資金鏈亦漸漸清晰起來。警方昨日拘捕的九人分工細密，當中有人為人蛇提供住所，有人購入價值數十萬元的偷渡用快艇，有人接載人蛇到碼頭，也有人安排他們在台灣生活等。行動中亦檢獲五十多萬元現金、數部電腦、數部電話及船隻交易單據，十二人蛇亦有就偷渡支付數萬至十多萬元不等的酬金。被捕人士則包括立法會前議員梁國雄前助理、本土民主前線成員、文員、廚師、音樂教師、律師助理、無業漢等。

簡單一算，買船要幾十萬元，寓所又檢獲幾十萬元，還有人蛇要向偷渡集團支付最多十多萬元酬金，已涉及數以百萬元計的金錢，錢從何來令人疑竇，特別是被捕九人表面上都不是財力雄厚之士，負責買船的一人更報稱無業，十二人蛇更大部分為學生，不可能隨意拿出巨資，背後必有內情。實際上，這條偷渡路線已運作一段時間，過去亦成功將香港暴徒送往台灣，單是目前仍有五名偷渡港人遭陸委會扣查已可窺一二，沒有專門組織協助，怎麼可能輕易逃脫？

不難估計，今次落網只是「笨人出手」的前台人物，還有更大的金主和黑手在幕後策劃一切，這些人絕非烏合之眾，而是有組織有人脈，他們在台灣的接頭人是誰，與台灣當局及台獨組織有甚麼關係，相信會是調查重點。而被捕九人中赫見梁國雄前助理及本土派成員，如果說反對派政客在當中沒有角色，恐怕令人難以相信。更須指出，在政治黑金案中，梁國雄的金主正正是壹傳媒黎智英。黎智英乃「叛國禍港四人幫」之首，香港所有亂事皆有其身影，在黑暴一役更儼然以總指揮自居，揚言「為美國而戰」，加上與台獨政客關係密切，偷渡事件會否也有其黑手攙和其中，不能不令人懷疑。

反修例黑暴爆發至今，愈來愈多背後秘密曝光，包括有所謂的「眾籌基金」其實是洗黑錢平台，甚至被人中飽私囊，絕對不是無知年輕人所以為的正義之舉。今次的拘捕行動正好對黑暴起當頭棒喝的作用，不論是違法的暴徒，還是協助他們潛逃以至提供藏身之所的人士，一律難逃法網。偷渡之路既被斬斷，暴徒便難再心存僥倖，惟不徹底揪出幕後金主和黑手，留有後患，結果必然是野火燒不盡，春風吹又生。

人們不明白的是，《港區國安法》生效已經三個多月，黑暴卻依然如百足之蟲死而不僵，為何警方有法不用，只一味以普通刑法拘控及對付黑暴？可以看見，目前僅有兩人被當局以國安法檢控，至今仍未進入正式審訊，遑論定罪；黎智英等人更是拘而不控，獲准保釋至今，繼續呼風喚雨搞搞震。

正如古人說，禁而不止，則刑罰侮。國安法落在港府手中淪為擺設，發揮不出半點威力，國法威嚴盡失，國家安全便無從談起。單以今次被捕九人為例，既是協助潛逃，部分人更同台灣有聯繫，便應當以國安法之下的勾結境外勢力危害國家安全論罪，偏偏當局畏首畏尾，彷彿一旦動用國安法便會開罪外部勢力似的，便會被視為失去一國兩制似的，長此以往，特區還有沒有撥亂反正之日，真是天曉得！

同樣道理，港獨思潮之所以氾濫成災，年輕人充當暴徒之所以前赴後繼，黃師在教育領域深耕細作，播獨細無聲，絕對是最大原因。偏偏教育局姑息養奸，至今僅將一名播獨黃師釘牌，局長楊潤雄還要支支吾吾顧左右而言他，強調是專業操守問題而非政治問題，表現窩囊令人慘不忍睹。正如有人質疑，播毒肯定違反國安法，亦肯定是政治問題，為何不用國安法檢控播毒黃師？港府到底怕甚麼？

香港淪落到今日的地步，根子正是「為官避事」、「陽奉陰違」。港府實在有太多避事廢官，坐享高薪厚祿但做事得過且過，而且一遇阻力即跪低，結果造成反中亂港氣燄囂張、外部勢力如入無人之境。更有甚者，有些高官身在漢營心在曹，視港英時代的一套為圭臬，壓根兒不認同中央，只知陽奉陰違。可以斷言，國安法在港府胡亂把持下，很快就會淪為廢法，中央所謂的全面管治權可以休矣！