神州觀察：傷倒門前也不救　醫者失去父母心

所謂醫者仁心，大愛無疆，不管置身何處，面對怎樣的傷患，救人都應是第一位的選擇，因為這就是他們的天職。然而現實有時很荒誕，亦很殘忍，一些醫院或醫務人員的仁心輕易就能被麻木不仁取代，更別指望他們的仁愛能散播到多遠，就算有人傷倒在眼前也不救，倒是辯解起來藉口多多，絕非一般的缺德無恥。

吉林長春市一間醫院門外日前發生車禍，一輛私家車與一輛電單車迎頭撞上，導致駕電單車男子被撞得滿身是血，前者連忙致電召喚救護車。考慮到救人的急迫性，私家車司機打算就近先往醫院求援，誰知竟遭對方值班女醫生一口拒絕，理由是院方有規定，不能擅自脫崗，否則會被開除；以致眾多醫護及保安人員只顧在醫院大廳圍觀扯皮，任傷患近在咫尺，盡皆無動於衷。

當然，院方亦非完全「絕情」，女醫生就曾着司機自行將傷者送進來，但司機並非專業救援人士，哪敢亂來？而院方負責人更是語出驚人，表示車禍其實並不嚴重，傷者完全有條件、有能力自行進入醫院，照此說來，難道是傷者自己裝死？該負責人又強調，醫院本身不夠人手，得留着防備自家病人出現緊急狀況，理由實在不少。最終該醫院無人出門施救，女醫生則叫對方再致電找救護車，終於在近四十分鐘後救護車才姍姍來遲。

此事若再深究下去，院方甚至會覺得車禍出在自家門口都是一種錯誤，最好眼不見為淨，免得被說成是見死不救。總之，雖然都是醫院，但自己從未承諾過要大愛無疆，哪怕有人即將死在門外，也沒工夫理會，萬一救治不成功，難免會影響到死亡率問題；倘若對方被救活後耍賴不付帳，勢又會造成損失；逼急了更有可能招致對方提刀來斬，屆時更加得不償失，所以思來想去，對於救死扶傷之事，還是「一動不如一靜」為妙。

盤算太多，自然沒了無私救人的精神，以致類似見死不救事件屢見不鮮。山西呂梁市就有醫院醫生不理會病危老人家屬的多番求助，只顧拍攝團體照，最終令老人失救而死；吉林榆樹市有兩歲兒童受傷入院，醫生情願躺在急救床上睡覺也不替孩子包紮，各科室之間亦都在相互推諉；四川南充盛傳有醫院在搶救產婦過程中要求先交錢，否則不予救治，結果產婦真就沒能活過來。

說到底，醫者失去父母心，既與其本身的道德操守有關，亦與社會不公不無關係。過去實在有太多事例好心無好報，救人者被誣為肇禍者，連法律都保障不了，而醫鬧事件層出不窮，也着實磨蝕了醫護人員的愛心。不從完善的法律和監管入手，見死不救的事件恐怕沒完沒了。