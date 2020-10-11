功夫茶：地政署弱過藥煲　官地任霸唔敢告

功夫茶今日教大家一句古老嘅說話「太歲頭上動土」。太歲係乜？相傳係個兇惡的煞神，同天上星體對應，如果喺太歲方位動土，就會挖到一塊會郁嘅肉塊，呢個係太歲化身，唔小心打攪到佢就會行衰運，所以呢句話意思就係做嘢去挑戰權威。嚟到現代，新界就有好多人真係夠膽郁太歲嘅地頭，因為嗰個太歲叫做地政總署，出名冇料到，弱過藥煲，畀人霸佔官地都唔敢告。

本報踢爆西貢大環村丁屋群附近有人私鑿官地非法開路，多個部門有啲扮唔知，有啲好似地政總署咁，開頭搵人影吓相就算數，仲以為遊人喺度打卡留念添，過咗幾日等到上周二先至喺非法開路的官地上豎立圍網，但係圍網工程做吓又停吓，有近百米路段未裝好鐵柱同鐵絲網，估計工程只係完成一半。尋日係事件被揭第十三日，唔見有工人，唔通地政總署開工四日就想不了了之？

非法喺官地開路，係非常嚴重嘅事，地政總署不但冇檢控，只係做個網交差，而且仲虎頭蛇尾，唔怪得畀人當紙老虎，一單又一單畀人踩到上心口。又有一單喺連接東涌及大澳嘅東澳古道，近日有行山人士發現近沙螺灣嗰邊有人斬樹木，泊晒車輛，懷疑有人非法鑿路開闢行車路，同西貢呢單都係一樣咁離譜。

地政總署發言人話，有人非法擴建沙螺灣村近深屈、深石村嘅道路，並移除部分路段植物，九月八日派員視察，確認有關違規工程涉及政府土地，離島地政處已採取土地管制行動喎，睇真，乜嘢行動咁巴閉？挑，千挑萬挑，原來就係戙塊告示牌，提醒公眾人士切勿佔用及挖掘政府土地，將現場情況記錄在案，就算做採取咗行動喎。

地政總署仲煞有介事咁強調，佔用政府土地屬犯罪，如掌握足夠證據及確認有關佔用人，會考慮提出檢控。喂喂喂，講多次，考慮檢控？告邊個？查都未查，唔知邊個做，告碌杉啊？唔通有人會自動走出來，話自己係掘路黨、斬樹幫？

地政總署唔執法，犯法侵佔冇後果，難怪新界官地咁多古靈精怪嘢啦，佔官地挑戰法紀，挑，一挑再挑，當面挑完你都冇手尾。

唔怕生壞命，最怕改壞名，尤其是自吹自擂嘅朵，冇咁大個頭，就唔好戴咁大頂帽，港府最大粒嗰個叫「好打得」，但事實啱啱好相反，黑暴固然忍咗年幾，屢屢跪低，連土豪都唔敢得罪，入到新界就自動波做咗鵪鶉，變成「好忍得」，好多違規都當睇唔到，冇眼屎乾淨盲。既然最大粒嘅都係咁，做細嘅都自自然然唔想做醜人，畀人佔用官地都隻眼開隻眼閉。執法拖拉就預咗㗎啦，功夫茶嘆一句，原來非法開路嘅土豪惡霸先係真正嘅太歲，官府唔敢動佢哋分毫！