世界視線：美州長險遭綁架　極端勢力難節制

美國聯邦調查局日前起訴十三人，指他們密謀在選舉投票日前，綁架民主黨密歇根州州長惠特默、襲擊州議會大樓，發動內戰，一旦罪成將判囚終身。

根據聯邦調查局的起訴書，部分密謀綁架惠特默的主事者，隸屬一個名為「狼獾守護者」（Wolverine Watchmen）的極端主義民兵組織（密歇根州的別名是「狼獾州」）。他們形容惠特默是暴君，權力完全不受控制及制衡，並計劃將她綁架後以叛國罪處理。這令人想起上世紀的白人至上主義者擄劫黑人並處以私刑，分別只在於今次針對的是擁有公權力的政府。

一般相信，今次惠特默險遭綁架，跟她在今年四月簽署行政命令，採取封城及嚴格實行社交隔離令有關。當時一批為數以千計、相信是特朗普支持者的極右分子，持槍舉行集會示威，甚至一度威脅衝進議會大樓，部分人更揚言要吊死惠特默。

如果只是個別激進分子的行為，倒也罷了，畢竟美國槍械氾濫，要組織上述違法活動，比不少地方容易，問題是，這些暴徒很可能認為有總統在背後為他們撐腰。正如惠特默指出，特朗普在總統辯論會上，拒絕譴責白人至上主義組織，反而着他們候命。而在四月極右組織示威期間，特氏不僅在社交網站發文呼籲人們解放密歇根州，更讚揚示威者都是好人，只是有點憤怒而已，呼籲惠特默跟示威者們和解。凡此種種，客觀上都為今次「密謀綁架州長」事件起到推動作用。

的而且確，美國如今處在空前撕裂的困境，雙方都不乏好鬥分子。例如日前有左翼組織在俄勒岡州波特蘭市遊行示威期間，一名支持特朗普的組織成員遭槍殺，據報道疑兇在當地案底纍纍，且在網上揚言要對付右翼分子，與套板印象中的「進步左派」大相逕庭。然而正因左、右派對立日益尖銳，作為總統更應極力避免激化矛盾，可惜特朗普反其道而行，欲藉極右分子的支持撈取政治油水。有理由相信，特朗普是刻意為敗選後的內亂埋下伏線，以便繼續留在白宮指揮鎮暴。