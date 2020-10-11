特朗普及其政府，應該是集美式民粹主義謊話的大成。各種謊言假語每天不絕，使人懷疑這個政府、這個國家，口頭上不斷地歌頌上帝，實際上懂不懂得還有忠誠、誠實的價值？以他們的言行與誇耀的宗教信仰對比，應是 Anti-Christ（反耶穌）的門徒，披着羊皮的狼。

美國民粹主義的欺騙變成主流，崇美親美的美國以外的一些人也亦步亦趨地模仿特朗普等的謊言假語。一方面是盲目無知的追隨，如「追星一族」的失去自我。另方面是學習特朗普的右派政客，用謊言假語來代替紮實的政治工作，用嘴上的「天花龍鳳」來欺騙民眾，以遂他們底下的政治陰謀和經濟利益。

美國帶頭，也用政府資源在全球收買、資助、推動謊言世界。一片虛假作偽為尚的政治潮流正氾濫全球。香港作為英國及美國在中國最後兩個根據地之一，自然逃不了英美刻意營造的民粹主義。

一是從反國教開始便是以假話混淆香港社會的認知，欺騙無知又熱心的大中學生和教師，收買所謂泛民主派的政客議員。就連標榜基層的工黨也被誘騙參加他們造假運動來攻擊政府、攻擊內地。他們造謠的手法粗劣，就如美國總統特朗普等睜大眼說假話，不用修飾掩蓋，只是不停地在媒體上重複訴說，各方合作（政府也退讓不敢辯駁，或許是心中有鬼），使謊言變成真理。還多了西方傳教人門下的天主教、基督教的領袖公開支持。假的成真，真的成假，是非顛倒，莫此為甚。

二是這樣處心積慮營造出來的謊言宣傳，便是發動無知但又衝動的民眾去衝擊政府、衝擊社會秩序，製造攬炒的聲勢。民粹主義的英雄，便是破壞一切，同歸於盡的烈士。用烈士（無論真假）來進一步鞏固謊言，欺騙社會大眾（當然他們的領袖早已挾資外逃，在外國逍遙作兼職的民主英雄），這就是美國計劃策動的顏色革命。暴動的目的不是推行民主而是肆意破壞，用暴力革命來閹割民主。

法國大革命的暴力，打倒舊世界，卻被騎劫，助長舊世界的反撲，功敗垂成。而顏色革命從開始都是美國右派勢力的陰謀，沒有民主理想，只有欺騙。目的是把香港重置在英國及美國新殖民主義的霸權控制底下，顛覆中國復興，扭轉百年中國民族擺脫歐美列強欺壓分割的趨勢，在新時代企圖復辟對中國舊的枷鎖。

葉建源議員也曾是民主回歸的匯點中人，當年少年氣盛，而今便老奸巨滑，為利益不惜謊言假語，欺騙社會？