香港司法成為「獨立王國」，成為「司法獨大」、「司法至上」、「司法獨裁」，一個重要原因，就是體制上「自己人查自己人」、「官官相護」。這個問題不解決，香港司法獨大就更會目空一切、唯我獨尊，香港的法治和「一國兩制」就會從根本上遭到破壞。

日前東區法院前裁判官何俊堯因「屢次放生或輕判暴徒」，判詞中盡顯政治立場和主觀偏頗，引起公眾大量投訴，香港司法機構經過調查後，就像何俊堯「放生暴徒」一樣「放生」了何俊堯，八宗投訴六宗不成立。這一調查裁判的結果，早在公眾和輿情預料之中，大家早已無數次見識了香港司法「獨立王國」是怎麼「維護自身利益」的，怎麼出於某種政治立場審案判案的，怎麼用一大堆冠冕堂皇的「法律說詞」「反擊」公眾批評的。明乎此，公眾和輿情再在「具體案件判決不公」上和他們「理論」已沒啥意思，討不回公道。重要的是，要有司法制度的改革、人事整頓等切實的行動。

目前，社會人士和法律界討論到司法改革有三：一是朝廷責成香港成立司法改革委員會，直接向中央和行政長官負責，制訂改革方向、內容、步驟、時間表和路線圖。二是設立監察司法委員會，獨立於司法體制之外，加入法律界以外人士參與工作等。三是成立量刑指引委員會，由法律界及非法律界人士組成，向法庭建議針對某類刑事案的量刑指引。這三方面的工作現在就應着手進行。

不過，這些必會遇到極大阻力，指望香江府衙是不行的，必須中央下決斷，這也是能否實施中央全面管治權的一大考驗。若不能落實，那就在香港司法領域和法治實施方面存在着一個「危害國家安全及一國兩制」的大短板和風險口。

看不出嗎？香港司法領域近期出現的種種動作，包括今次「放生」何俊堯，都是某些勢力對《港區國安法》的反制和反撲。用毛太祖的話說，看不到這點，「就要犯極大的錯誤」。而看到了這點，仍猶豫不作為，也要犯極大的錯誤！