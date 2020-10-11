美國民調公司日前公布一項針對十四個國家民眾的調查結果，指西方社會對中國持負面看法的比例「急劇上升」，英美等國民眾對中國的負面評價更升至十多年來最高點。這個結果一點也不令人意外，在西方政客和傳媒天天抹黑和攻擊下，中國被嚴重污名化妖魔化，負面評價不升才怪。這再次證明一個殘酷事實，輿論是可以操控，群眾是盲目，他們追求和相信的從來不是真相和理性，而是盲從和偏執。

有人問，中國到底做錯了甚麼？發動戰爭？干涉別國內政？統統沒有。中國唯一罪狀就是發展太好崛起太快，某些領域更已走在世界前頭，令西方國家的優越感漸漸消失，他們既想維護霸權，又力不從心，只好以貶低中國來抬高自己，造謠、抹黑、詆毀、謾罵，無所不用其極。這是自大的表現，也是自卑的反應。

早前有位在中國工作和生活的澳洲人因為在新疆問題上說實話，即受到西方輿論圍攻，更被扣上「被中國收買的騙子」的罵名。其實正如他指出，他曾去過新疆五次，並在當地生活過一段時間，最有發言權；反觀那些指摘他的西方人根本沒有去過新疆，他們寧願相信CNN、BBC等西方傳媒編造的故事，也不願相信他親眼目睹和親身經歷的事實。

這正是法國社會心理學家勒龐指出的道理：群眾沒有真正渴求過真理，對那些不合口味的證據，他們會充耳不聞。西方政客和傳媒也正是利用群眾這種盲目心理，不斷造謠惑眾，煽動反華情緒。尤其是新冠肺炎疫情下，美國等西方政府抗疫無能而搞得焦頭爛額，為了推卸責任，便想方設法甩鍋中國，這就是導致西方民眾對中國持負面評價比例上升的真正原因。民意往往互相消長和轉化，西方人對中國持負面看法，中國人自然也對西方持負面看法。過去不少中國人對西方那一套抱有幻想，現在總該清醒。