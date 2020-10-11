帝苑酒店爆出疫禍，總共有四名員工確診，三百名男職員送往隔離檢疫，大家沒有看錯，是男員工，這是性別歧視嗎？據說是因為首先被揭發的染疫越南餐廳男員工，有使用過男更衣室，故此被視為高危地點，但稍有常識的都知道，職員會在酒店內走來走去，接觸門柄電梯按鈕，和其他員工溝通，包括女性，就算傳遞物品，手部都有接觸機會。只要求男員工檢疫隔離，真是荒天下之大謬。

另一方面，酒店也實在太過「顧客至上」，停業第一時間便叫所有住客撤離，似乎忘記他們都是有機會染疫的。早前兩名泰籍住客便證實確診，政府及酒店又有甚麼理據認為這些住客可以不用隔離呢？現在等於讓隱形傳播鏈走入社區，隨時由酒店擴散到全港，到時這個責任又有誰負責呢？

酒店管理層不智，政府卻陪他們做傻事，真是癡癡呆呆坐埋一枱。其實酒店上星期五才停業已遲了幾天，該名越南餐廳員工早已出現身體不適，但第二日還返工，餐廳竟然容許他這樣做，根本應該立即停止工作，叫他不要返酒店，盡快進行檢測。抗疫最重要就是爭取時間，減低傳播機會，錯過最好時機，後果不堪設想。

若當日在餐廳內被這個員工招待過的客人，現在心裏面是怎樣滋味呢？上周二衞生防護中心公布帝苑酒店有員工染疫，政府卻不下令即時停業，過了三日，這段時間進出酒店的客人全部都有機會中招，可否向酒店或者政府索償呢？這是個法律問題，但以上兩者都有責任保障酒店住客的健康。疫潮下無論是餐廳抑或健身中心及酒吧，一旦有感染個案便立刻停業。今次帝苑酒店還可以做生意多幾天，真的令人費解。如此抗疫態度，難有成功的一天。特區怪事真多籮籮，靠政府死得更快，惟有自求多福，小心翼翼，以免錯誤踏中地雷。