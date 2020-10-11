香港的黑暴問題看來已漸趨緩和，進入尾聲，連警方也開始解散部分防暴隊人手，把警力重新調配回到各警區，負起日常維持治安任務，可見警方也認為大型群眾聚集騷亂的行為，次數已逐漸減少，參加人數也見下降，普通警力已足夠應付。

烽火稍歇，不少論者又重新提出這場「反修例」風暴的源起問題，特區政府是否需要再仔細檢視一下，找出社會的深層次矛盾，好對症下藥。到底有何結構性社會因素，觸發起許多青少年一代突然爆發的怨氣，造成他們大規模集結，上街對抗搗亂和大肆破壞？

最多人提出深層次矛盾不脫兩個大問題：貧富懸殊和房屋問題。貧富懸殊是資本主義經濟必然產生的問題，無法徹底解決，香港大多數居民不肯接受共產主義，不支持財富重新分配，就算帶社會主義色彩較重的公共政策，如向企業和富人增加徵稅，向窮人發放更多福利，也遇到很大抗拒。儘管不少輿論對北歐社會表示羨慕，但很少人會主張抽取高額稅率，以補貼各種社會福利龐大開支，故此解決貧富懸殊問題無從入手。

房屋問題又如何？香港樓價租金高企，是全球房地產最昂貴的城市之一。特區政府一直找不到解決辦法，幾年前還有人在居住問題上向政府施壓，例如要求增加公共房屋供應，把申請者輪候時間縮短，房屋委員會曾以平均輪候時間縮短至三年為目標，但如今卻只做到五點五年。前幾年曾經擾攘一番，不少公屋住戶的父母一早便為子女申請公屋，好加速他們獲編配的等候時間，也有大學生剛畢業便申請輪候，這些都曾成為傳媒焦點，不過近年倒不見有傳媒再提起。

近十年建成的私人樓宇，已從一○年的每年一萬不到，增加至近幾年每年一萬五千左右。但樓價一直上升不降，政府辣招並未能明顯為樓市降溫，究其原因當然是供應不足。要增加公屋或私樓供應，唯一的解決辦法是增加土地供應，問題是增加土地供應需要收地，又涉及太多社會環節利益，收地處處受到掣肘，郊野公園用地不能動、改變新界鄉村農地要安置農戶、環境保育、解決貨櫃存放問題，填海可能破壞海洋生態，「明日大嶼」反對者眾。種種困難，除非出現一個強而有力的政府，否則無法解決。

有政團建議內地政府在內伶仃島以南一帶填海造地，轉賣給特區政府，以解決土地供應問題。內伶仃島其實距離屯門和大嶼山才幾公里，修橋連接造價較低，填海造地後可以把貨櫃碼頭遷去，也可以大量建屋，這一招大可徹底解決香港土地供應的困局。