兩岸關係持續緊張，會否開戰成為輿論焦點。雙十節慶典上，蔡英文不但沒有為兩岸關係降溫，反而大講廢話，聲稱有決心維持兩岸關係的穩定，堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火，但又要求北京正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，彷彿將所有問題歸咎於大陸就能撇清責任。繼續誤判形勢，混淆視聽，低估大陸的忍耐力，恐怕很快就會嘗到苦果。

眾所周知，蔡英文擺出「不畏戰」的態度，底氣當然不是來自不堪一擊的台軍，而是博美軍屆時援台。問題是，美國除了將大量二手軍備高價售予台灣，將台灣當成水魚，至今沒有明確承諾必會派兵，兩岸一旦開戰，台灣的如意算盤打得響嗎？別說當年韓戰一役，解放軍令美軍吃盡苦頭，就說現今形勢，美軍參戰的代價比當年更巨大。除了必會造成經濟打擊，兩軍交戰必有死傷，美國人的性命何其矜貴，經過韓戰、越戰的慘痛經歷，豈會白白再為黃種人犧牲？

民進黨一味狐假虎威「拋浪頭」，還在台灣製造北京「靠嚇」、不敢開戰的輿論，無非麻痹民意，維持執政，從民調顯示六成台灣人不相信兩岸會爆發戰爭，可見一斑。事實上，台灣年輕一代跟香港廢青不遑多讓，都是講就天下無敵，做就無能為力，這些娃娃兵連自理能力都欠奉，還談何上戰場？更何況，兩岸軍力強弱懸殊，解放軍有二百萬而台軍只有約十六萬，這是現實問題，「首戰即終戰」絕非空言；更不必說，台軍連演習都頻頻搞出人命，日前台灣小金門坦克翻側起火，造成一死一傷，堪稱羞家。

最好笑是，行政院長蘇貞昌大言不慚揚言若大陸來犯「國軍絕對會戰到一兵一卒」，「就算剩一支掃帚也要跟他拚」，打嘴炮煞是耍家。要是大陸真的武統台灣，民進黨高官是第一個出逃，還是拿起掃帚拚老命，大家不妨拭目以待，皆因這一天並不遙遠也。