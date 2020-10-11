美國副總統候選人的辯論會無甚看頭，但民主黨的賀錦麗有兩句話，聽來卻惹人深思。

第一句是：中美兩國的貿易戰，美方吃了敗仗，至今國內損失了三十萬個非農業就業職位；第二句是：中國國家主席習近平在國際上比起美國總統特朗普更受尊重。賀錦麗過去並不特別親華，如今就連她也這麼說，看來中美之爭，美國委實討不了好去。

中美兩國糾紛，特朗普最初是因為對華貿易逆差巨大而挑起的，但今年與去年相比，中國對美的順差增加了百分之二十五。偌大的中國難對付也就罷了，按理華盛頓要收拾中資電訊設備商華為，該如獅子搏兔，但早前華為公布業績，今年第二季的手機銷量超越南韓三星，成了全球第一。

特朗普拿中國丶華為沒法，伊朗丶北韓丶委內瑞拉又不買他的帳，美國國內的疫情更處理得一塌糊塗，這樣一個渾人，近乎百無一用，只一味靠印鈔支撐着美利堅搖搖欲墜的經濟。然而，他仍得到不少共和黨人支持，這樣的美國民智，只能教人搖頭嘆息！

至於賀錦麗說特朗普的國際聲望不如習近平，她說的也是實話。別的甭談，就連英國首相約翰遜，據說跟特朗普也是貌合神離，唐寧街尤其不滿美方施壓，逼迫英國放棄跟華為合作發展5G網絡，甚至有人說，約翰遜正靜待十一月美國大選結果，一旦特朗普連任失敗，英方跟華為的關係，或許尚有轉圜餘地。

舉目全球，至今仍吹捧特朗普的，除美國共和黨人以外，恐怕就只有香港的「黃絲」分子。他們自去年起在特區胡打瞎鬧，逼得京港政府出重手打壓，雙方強弱懸殊，黃絲沒法，惟有執住盲目反華的特朗普，作為最後一根救命稻草。不過，看來這根稻草正開始凋謝，可憐一眾黃絲，未來恐怕再無依怙。