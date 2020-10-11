政府「鬆弛有道」下，本港新冠肺炎疫情「彈上彈落」，睇怕第三波疫情有排跳彈弓床，加上不明源頭持續出現，顯示社區仍然有隱形傳播鏈，清零無期，而第四波匆匆又已壓境！呢個警號係港大微生物學系講座教授袁國勇話㗎！他表示依現時疫情形勢，推斷本港已經步入第四波疫情階段，若然港人再唔加強抗疫意識，料疫情將會更加嚴重！

一波未平一波又起，原來咁解！廢官防疫抗疫皆漏洞百出，疫情近日升溫，醫管局轄下各診所都忙到甩轆，日日延長時間收集樣本包，據悉門診診所已派約二千個樣本包，每間診所日派約九十個樣本包，而社區依然難免有人中招，好似九龍城就有多名泰籍人士中招，搞到該區人心惶惶！

秋天後流感高峰期又隨時殺到，加上廢官滅鼠無能，大鼠戊型肝炎又伺機出擊，三疫齊來，都真係唔知點頂！老朽年紀大機器已壞咗唔少，都係快啲打番劑冬季流感疫苗先！順道在此呼籲讀者家中如有小孩及老人家，都要快啲帶佢哋去接種，防得一樣得一樣。政府無能，大家防疫抗疫惟有自求多福，靠自己穩陣過靠政府。

日前尖東帝苑酒店爆疫，政府急中又亂疏散，被轟任由約百名可能有染疫風險嘅住客四圍走，隨時引爆新嘅病毒炸彈！有專家仲話，恐全城播毒，成為「淘大2.0」咁話。專家之言，又未必危言聳聽，深水埗就有一無業男子，冇出席特別高風險活動，日常與家人飲茶，日前感咽喉痕癢，到養和求診後確診！可見病毒在社區潛伏成殺手，都咪話唔驚！新冠肺炎傳染力之強，從帝苑酒店吾人又上咗一課！據衞生防護中心指出，感染者都會到B3層男更衣室換制服及休息，故評估男更衣室係高危爆發點，遂決定所有穿制服男員工約三百人須送往檢疫中心。老朽又長見識，有時換件制服都賴嘢！政府「鬆弛有道」搞到一鑊泡，或者都可原諒吖！