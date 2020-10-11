美國總統特朗普感染新冠病毒後，入院三日便極速出院，不足一周，其醫療人員便聲稱他已經不帶病毒，對此結論，不少人驚訝，更多專家驚詫！據說，不少醫療界對特朗普接受的所謂「實驗療法」疑慮不少，明言這樣的病人只此一人，美國以至世界其他患者不可能複製，因為一般人沒有白宮以至全美最專業醫療團隊二十四小時奉召待命。也不可能一個病人花三十三萬美元治療。

特朗普近日指新冠肺炎的死亡率低於流感，呼籲美國人不必怕，這些本是打氣的話，但美國人卻不大受落。大家都知道，若他們中招，天價治療費要自己扛，但總統不需要；而且，白宮有醫療團隊，有無數專家做後盾，一般美國人絕不會有。因此，特朗普聲稱確診因禍得福，大談自己不怕新冠肺炎的話，既沒有贏得掌聲，反而惹來更多罵聲。

如今的美國，七百多萬人感染，二十多萬人死亡，連政治心臟白宮也大淪陷，政圈中人一個接着一個中招，繼宣布大法官人選記者會爆出二十三人染疫之後，白宮發言人麥克納尼、首席助理新聞秘書吉爾馬丁、助理新聞秘書萊維特近日又相繼中招，確診者最少超過十一人，他們有誰可享特朗普的特殊待遇呢？沒有，也不可能有。

民間看到的是，所謂平等、民主的大原則，在疫情下根本是廢話，美國特權階層與小民之間的不平等衝突，在疫情中無日無之。

第一家庭兩人染疫，若在香港以至不少國家及地區，染疫者的緊密接觸者（同住同行的家庭成員）應該隔離禁足，但特朗普的子女卻依然自由，忙着代特朗普競選拉票。

總統特朗普一眾隨行特工、白宮職員等，明知特朗普染上高致病性傳染病，卻在他的指揮棒下被舞弄，被迫與經常一手扯掉口罩的特朗普緊密共處。如此「平等」，真是美國最惑人的謊言。