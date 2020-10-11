工聯會早於二○○二年倡議接駁新界東西的單車徑網絡。早前元朗至上水段終於落成啟用，不少單車發燒友包括筆者立即嘗鮮體驗，除沿途欣賞錦田河、塱原濕地和雙魚河風景外，大多數人都吐槽新田至古洞一段單車徑斷橛禾蟲，與行人路間的路壆落差太大，又要經常橫過馬路，變成推車徑，令人非常掃興，沿途更有一些設計存在危險，令這條超級單車徑被扣分不少。

有關問題又何止是單車徑的設計呢？香港實在欠缺一套完整單車政策。雖然在法例上視單車是一種車輛類別，但政府一直認為單車意外數字高企，容易在道路上造成混亂和更多意外，所以不鼓勵在市區使用單車，單車亦不應是市民的主要代步交通工具，只定位作休閒和康樂用途。筆者反而認為，單車意外數字高企，正正是單車政策和設施配套不完善的結果，政府如因這個理由不推廣單車，實在是倒果為因，掩耳盜鈴，與全世界致力推廣這種綠色和健康的交通工具背道而馳。

對於完善單車政策，除興建單車徑外，政府最少有幾個方向需檢討。首先是一些過時和不實際的法例。根據香港《簡易程序治罪條例》指「無明顯需要而在行人路上駕駛；和駕駛速度或方式會對公眾產生危險，有機會被罰款五百元或監禁三個月。」但事實上，單車徑不能完全做到一條大路通到底，踏單車人士要落車推行，非常不便，這算不算是一種需要？法例本身就存在灰色地帶，踏單車人士因此或「被迫」違規犯法。筆者建議修改法例，容許部分指定行人路，主要是接駁單車徑的部分，考慮容許以踏單車低速通過，例如每小時十公里以下為限，以及在交通燈過路處，設單車專用通道，令單車使用者與行人在安全的情況下共享路面空間。

其次研究「電助力單車」的合法上路問題。現時法例定義電助力單車屬機動車輛，車輛和駕駛者都要領有牌照，否則均屬違法，其實這種電助力單車本質上與單車沒有大分別。在沒有人力踏踩時不會動，只是在踏踩的同時就有電力輔助，比較省力方便。利用電助力單車在區內通勤接駁非常方便，包括內地、台灣地區、歐美等地已有相關法規和標準，例如電力和車速限制，既能保障安全，也便於使用這些新品種單車，做到與時俱進。

總而言之，單車政策不是單純的交通議題，亦涉及環保、地區經濟和社區資本等範疇，在社區上是一種有機組合。以最近接通的超級單車徑為例，途經不少綠色景點和法定古蹟，例如屏山文物徑、新田大夫第等，很值得遊人去探索，亦可帶動地區經濟，搞活社區。單車市集流行於亞洲城市，以台北 「車夫市集」 為例，選擇一些吸引景點或單車交匯中心，以墟市和小食亭的方式容許一些地區經濟，以供車友各種需要，舉辦不同文娛藝術活動，使車友與區內居民多一個聚腳點，享受社區生活同時感受歷史人文文化，以增強歸屬感，更可創造就業機會。完善單車徑只是單車友善政策的一部分，政府制訂政策要有全面配套，交通、社區、康文、經濟、就業、環保的全面角度和開放思維，必不可少。