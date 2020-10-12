神州觀察：奪命車禍出不窮　交通安全怎保障

內地近期奪命事故連連，譬如交通事故方面，單是「十•一」長假以來，便在吉林、遼寧、甘肅等地頻繁上演，當中更不乏重大事故，死傷慘重。國務院安全生產委員會為此還約談了部分涉事地方負責人，要求深刻剖析原因，防止重蹈覆轍，怎知話音未落，貴州省日前再現奪命車禍，行業安全生產總無保障。

事發貴州畢節市境內，一輛於高速公路上行駛的小巴疑因大霧天氣能見度較低，收掣不及撞上前面的大巴，導致兩車同時起火，小巴內有七人被困活活燒死。事故原因雖有待當局進一步調查公布，卻也不難發現，有些問題實屬顯而易見，譬如在大霧天氣下，涉事司機有否做到減速慢行或是超載？道路及交通管理部門又是否作出限速限流等措施規定，及怎樣確保能夠落實到位？

正如本月四日凌晨發生在吉林松原市的十八死重大道路交通事故，不僅涉及屢禁不止的農用車違規載人問題，據指涉事路段數月前已作出限速規定，但有當地村民表示，平時來往車輛速度仍很快，說明相關監管工作並不到位，不排除有司機因此被「慣壞了」，凌晨昏暗環境仍以高速駕車釀禍。須知該市於今年四月剛發生過十二死、四人受傷的重大車禍，事隔不過半年，可見當初的教訓並未被吸取，更說明當局的有關承諾、追責都是假的。

十月五日甘肅岷縣的六死十七傷車禍亦是如此，據指當時剛下過雨，路面濕滑，且又是天色未明時分，結果撞至人仰車翻，一片狼藉，可憐死傷者都是些無法享受長假期、需要打臨時工養家的村民，堪稱飛來橫禍，此番遭遇勢令他們原就艱難的生活雪上加霜。數據顯示，「十•一」長假以來，各地接連發生的奪命交通事故至少已造成三十多人死、六十多人受傷，情況觸目驚心。

該數字還尚未計及其他行業的事故傷亡情況，譬如各地旅遊景區、化工廠乃至礦區、工程地盤幾乎每天都有慘劇上演，有時一天還會上演多起，甚至在某些行業重複上演。譬如繼湖南株洲之後，陝西西安日前再有景區的熱氣球項目發生意外；山西臨汾某農村飯店早前發生倒塌壓死近三十人，四川內江一個農家樂近日又突然坍塌，傷及二十多人，所幸無人死亡，誰又知道下一次會怎樣？

安全生產領域有個為人熟知的梅菲定律，認為只要存在發生事故的原因，事故就一定會發生，不管其可能性有多小，終會出現，並造成最大可能的損失。這就告訴人們，對任何事故隱患不能麻痹大意，更不能心存僥倖，或待亡羊補牢，事後發狠，只有真正將責任落實到位，防患於未然，才有機會把問題消滅在萌芽狀態。