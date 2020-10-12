世界視線：世糧署獲和平獎　特朗普慘被打臉

今年諾貝爾和平獎得主是聯合國世界糧食計劃署。挪威諾貝爾獎委員會表揚該組織在處理全球飢餓問題，以及促進糧食安全方面的貢獻，單是去年，便援助了近九十個國家共九千七百萬名飢餓受害者，形容該組織是「和平獎有意推動的和平大會現代版」。

正是有人歡喜有人愁，美國總統特朗普一向認為諾貝爾和平獎是他的囊中物，但事實是他最討厭的奧巴馬甫上任就獲頒此獎，而他卻到首個任期完結，仍然是失望而回。當然，最重要的還不是特氏的個人「恥辱」，而是諾獎委員會肯定多邊主義精神，等於是對特朗普路線的徹底否定。

眾所周知，特朗普上台以來，華府不斷退出國際組織，由《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP），到聯合國教科文組織、聯合國人權理事會，甚至在國內疫情肆虐之際，仍然選擇退出世界衞生組織。即使是暫時未退群的國際組織，特朗普也是費盡心思搞破壞，藉阻撓任命仲裁法官「陰乾」世界貿易組織，即是最典型的例子。

特朗普不斷退群，結果導致美國失道寡助。華府早前在聯合國安理會上提出一項決議草案，尋求延長對伊朗武器禁運，結果在十五個成員國當中，除了美國，只有中美洲小國多明尼加投了贊成票。必須指出，美國遏制中國，避免對方取代自己的世界霸主地位，乃共和、民主兩黨的共識，只是不少人認為特氏「不得其法」，特別是頻頻退出國際組織，只會讓北京「乘虛而入」安插自己人，為國家利益服務，等於把世界領袖的地位拱手讓給北京。有關論述，其實間接承認了所謂國際組織只是被大國操弄的工具，只是這個「大國」必須由美國扮演而已。

這就難怪有人說，比起拜登，特朗普可能是中國更好的對手，後者幾乎得罪了所有盟友，讓中國好歹能在夾縫中尋找迴旋空間，加上特氏的商人本色，只要順利連任，一切都「有價講」，反而傳統講求意識形態的民主黨上場，再加上拜登一改特氏對盟友簡單粗暴的作風，對北京來說可能更加難纏。