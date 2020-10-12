功夫茶：假難民猖狂爆格　擒賊驚險如拍戲

回歸後香港有亂無治，怪象多籮籮，老鼠多到嚇死人唔在講，仲有就係古有吳三桂引清兵入關，今有廢噏「迎難而上」嘅無為政府，大愛包容引南亞假難民入城，爹你媽你，香港治安，從此永無寧日！

阿哥，南亞兵團咁多年來犯案纍纍，同惡貫滿盈嘅「叛國禍港四人幫」之首漢奸黎有得揮！稍留心本報港聞版嘅讀者，一定知道本報不吝人力物力追蹤報道南亞假難民如何搞到香港烏煙瘴氣，係本港治安嘅大毒瘤！呢，黃埔有間超市自今年三月始，便多次遭南亞假難民盜竊，日常生活用品、食材乜鬼都偷，日前又有越南漢偷值四千蚊貴價食材斷正。

嗱，疫情黑暴雙夾擊下，本港失業率高企，基層市民冇啖好食，社署又僵化，食物援助期又短，每次限領八周，再申請又要等半年，期間若彈盡糧絕，唔通佢哋又學假難民膽正命平咁去超市偷咩？好心政府食吓人間煙火，真係幫吓水深火熱嘅基層市民啦！

講開假難民為患，佢哋又嚟料嘞。呢，四名巴基斯坦裔男子日前晚上爬入元朗唐人新村路一獨立屋，懷疑企圖爆竊，幸保安員醒目發現報警。警員接報趕至，在上址發現疑人登上的士逃去，隨即展開警匪飛車大追捕！的士飛馳到約兩公里外嘅媽廟路一小學對開，因有阻塞司機落車慌忙逃去。警車窮追，另一巴漢企圖坐上的士駕駛座欲亡命擺脫截查，警方發出口頭警告不果拔槍戒備，四名巴籍漢最終落網！

事件中，有一警員因上前嘗試截停的士扭傷，而涉案的士行車證與車牌不符，相信係被人盜去嘅報失車輛，可見四名巴籍漢早有預謀，當中三人仲係持有「行街紙」嘅假難民添！今趟警方要拔槍制服南亞兵團，過程驚險恍如拍警匪追逐片，猶幸沒有擦槍走火傷及無辜咋！

假難民呢個治安毒瘤，源於港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，始作俑者係回歸後首任特首董伯伯，佢照單全收，令本港成為「第一收容港」，結果養癰遺患，毒瘤愈養愈大，成為尾大不掉嘅社會炸彈！歷任特首又因循怠惰，連短期治標方法如設立禁閉式難民營都唔肯做，情願讓毒瘤擴散，治安炸彈爆個不停！

本報一再苦口婆心提出建議根治假難民問題，就係必須退出公約，咪再效婦人之仁！可惜冇靈魂政府就係錢多人傻，點都要燒錢養毒瘤，笨實到令人扼腕！喂，自一四至一五年度至今嘅七個財政年度，用於假難民嘅公帑高逾六十億元，廢柴政府仲要如何善財難捨、冤枉甘心養毒瘤害港人吖？林鄭形容以往政府比較「避難」，現屆政府則「迎難而上」，功夫茶相信佢唔單止唔知去邊度買廁紙，更加唔知個「醜」字點寫！