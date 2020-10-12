美國總統特朗普病後復出，便要再加中國產品進口的關稅，一是他選情不佳，還是要用仇恨中國爭取美國種族主義傾向的選民；二是他本性如此，譁眾取寵，對任何事都是以個人利益為準，不講道德與道理，隨時可以變臉，顯示他的極端利己主義。

十一月的美國總統選舉，特朗普當選與否，對中國都會心懷叵測。當選的話，他會認為誣衊中國有極佳的政治效果，便會不停地使用，既表示他實行政綱的主張，又顯示勇氣，作為美國的「大英雄」對抗「邪惡的」中國，攻擊中國的方法便會層出不窮，也有眾多反華右派的人趨炎附勢地獻上對付中國的策略手段。

特朗普落選的話，由十一月至明年一月他還是美國總統，便會發洩地推行種種對華的攻擊、制裁，甚至由言語的攻擊進而有武力的攻擊，或許不會掀起大戰，但局部性的偷襲、遭遇戰並非不可能，戰火一起，特朗普便在退任前證明他是美國最勇武的英雄。

戰事一起，特朗普亦可以宣布戰時狀態，藉機不肯退任。他從來逃避兵役，也從不理解戰爭的殘酷與危害，戰爭只不過是他交易時利用的手段，美國士兵戰死或被俘虜是失敗者，他只是在書桌上發起戰爭作戰爭英雄。他有甚麼顧忌呢？大選已敗，大不了下台，享用退任總統種種好處來做生意，或是上電視做真人騷。美國國運如何，人民生活好壞，從來不是特朗普考慮之列。這樣的民選總統，在選民拋棄他的時候，還可以把美國牽入戰爭，以發洩他的不滿，「他人生死，管他的！」

對世界來說，是美國人作孽，世界人民承擔後果。對中國而言，這雖然有長期趨勢與規律可見，卻總還是無妄之災。不過，是必然抑或偶然，特朗普的瘋狂已是政治現實，只會是美國極右派怎樣進一步利用他來打擊中國、搗亂世界，而不可能是特氏幡然覺悟，改變對中國的仇視與攻擊。

中國在今後三、四個月裏要更加警覺，防止美國無法無天的攻擊。一是備戰備荒，早作安排，但還需再三沙盤論證，不能讓人偷襲，措手不及或應對失誤。二是金融戰場上既防且攻，以攻為守，不讓美國可任意施襲而無代價，守緊資金進出國門便是最佳防衞。三是外交出擊，有針對、有規劃、有部署在外交方面反圍堵、分化美國五眼聯盟及其附從者，這也將是今後不管特朗普在位與否的長期戰略。四是重點壓迫台灣民進黨政府，武力示威之餘，更要使台灣朝野知道大陸一旦經濟封鎖，台灣會怎樣難以生存。

中國應有備而戰。