國民黨是一個相當廢的政黨，一敗於共產黨，二敗於台灣民進黨。共產黨和民進黨在和國民黨鬥爭時，皆非常弱小，那時候的國民黨是掌握政權的龐然大物，要捏死兩個弱小政黨，看上去是易如反掌的。而國民黨也絕不仁慈，對共產黨連連下了狠手，「寧肯殺錯三千，絕不放過一個」。

解放戰爭時期，國民黨依靠美國這個世界上最反共的國家援助，以為一定能夠消滅共軍。不料，沒幾年自己就全面潰敗，退守台灣。那時候，蔣介石「流亡政府」大罵美國援助不力，致使他們失敗，極害怕被美國拋棄，然而怨婦沒當多久，「韓戰」爆發，國民黨又一腦袋扎在山姆大叔的懷裏，尋求保護。

老美也見到因為韓戰，台灣的價值突然暴升，遂不再嫌棄國民黨，之後二十餘年，「美台關係」似乎很可靠，直到尼克遜總統上台，為了美國的戰略利益，「中美關係」解凍。又過幾年，中美建交，台灣的「外交部」成了「斷交部」，國民黨再次被老美拋棄。這一次，台灣上下、國民黨上下真是痛不欲生，呼天搶地，把老美罵得狗血淋頭。

不過，老美倒是覺得有些對不住這位「忠實盟友」，也知道台灣還有十分重要的價值。事實上，老美的「聯華抗蘇」並不妨礙它繼續搞「以台制華」，國民黨也知道要繼續其「反共復國」大業，保住「台灣安全」，還是要靠老美。於是，國民黨又「收拾心情，重新上路」，口喊「自強不息」，卻「扭扭捏捏」、似怨非怨的要和老美「重歸於好」也。

老美在對國民黨幾十年的耳提面命中，沒少向它灌輸美式價值觀。國民黨崇美媚美之風從來甚盛，終於經國先生「頂唔順」了，開放黨禁報禁，實行民選政治，從此，國民黨走向不可逆轉的滅亡之路。而老美手裏有了更聽話的民進黨，台灣的政治環境更有利於老美制衡北京，國民黨的死活還用理睬嗎？

然而，可憐的國民黨最近又在鼓吹「台美復交」，哀求「美軍協防台灣」。都殘成這樣了，還能賣嗎？