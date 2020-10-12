港府高官近年經常將「迎難而上」掛在嘴邊，連取消一名失德教師註冊也搬出這個成語，好像做了一件多麼了不起的大事。其實恰恰相反，廿三條立法束之高閣、國民教育半途而廢、政改一拍兩散、修訂《逃犯條例》無疾而終，港府在重大政策措施方面推出一項、跪低一項，不是迎難而上，而是遇難即退。

就以教育來說，整個教育界烏煙瘴氣，失德教師比比皆是，單是反修例黑暴中就有一百多名教師被捕，而教育局至今只取消一名失德教師註冊，這是迎難而上嗎？再以司法為例，近年頻頻出現裁決不公個案，部分法官更公然稱讚暴徒，引起各界強烈質疑，要求改革司法的呼聲不絕於耳，當局一直置若罔聞，這也是迎難而上嗎？

國家領導人曾以「為官避事平生恥」告誡港府，可惜對牛彈琴，港產官僚根本沒有放在心上。實際上，若非官僚避事，廿三條立法不會束之高閣，也就不會有後來的佔中之亂和反修例暴亂；若非官僚避事，國民教育不會半途而廢，也就不會有這麼多學生受到失德教師荼毒。

所以說，人的因素第一。香港問題千頭萬緒，管治危機日甚一日，歸根究柢就是因為中央所託非人。英國撤出香港前埋下無數政治地雷和無間道，公務員隊伍包括高層官員懷有「貳臣」心態者大有人在，他們從心底裏抗拒回歸，對中央陽奉陰違甚至明頂暗抗。而中央竟然全盤照收，將治港重任交給這班喝英國奶水長大的餘孽，可謂奇哉怪也。特別是司法和教育兩個領域，回歸至今沒有任何改變，前者依然由洋人及其代理人把持，後者依然由反中亂港勢力操控，成為所有亂象的根源。中央排除巨大阻力推出《港區國安法》，無疑用心良苦，但如果不能奪回司法刀把子和教育主導權，一切都將淪為空談。港府不是說要迎難而上嗎？別吹牛了，先改革司法和教育再說吧。