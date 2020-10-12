香港有法治？以前曾經有的，現在表面上是有，但實際上卻愈來愈令人懷疑。任何時期都有犯法的人，問題是犯法會被拉，會被檢控，會受罰，更有機會坐監，這樣才會有阻嚇力，若果犯法沒有後果，相信守法的人也不會太多。而香港現在正處於這個狀態，例子俯拾皆是，尤其是在新界郊野，好像是平行空間，破壞生態霸佔官地，屢見不鮮。

本報最近便報道西貢大環村官地被霸佔非法開路，地政總署及多個部門視而不見，報道見光還慢條斯理，拖拖拉拉，隔了一段時間才在現場建圍網，進度緩慢，中間卻停頓了一天，要被踢爆後才補鑊，再派人施工，一貫地唔踢唔郁。起了圍網可以阻止繼續非法開路，但被掘開的土地如何處理？現場如何恢復原狀？地署如果袖手旁觀，固然有違職守，但部門出錢出力善後，用的都是納稅人的血汗錢，始作俑者卻不用費分毫，犯法完全零成本，你說會不會有人倣效？地署應該做的，不只是出手制止，而是要深入調查，找出元兇，繩之以法，而且要賠償費用，這樣才有阻嚇力。

地署的軟弱無能令新界違法侵害土地多如牛毛，東澳古道近沙螺灣有人砍伐樹木，懷疑非法鑿路開闢行車路，涉及官地範圍。地署接獲投訴，在地上豎立告示牌，提醒「公眾人士切勿佔用及挖掘政府土地」，當局還加多句，指佔用政府土地屬犯罪，如掌握足夠證據及確認有關佔用人，會考慮提出檢控。講就兇狠，做就無能。沒證據如何告人？這個告示牌頂多像是稻草人，但土霸可不會像鳥獸般被嚇走，有利益的話，殺頭生意都有人做，何況現在不用殺頭，做錯事拍拍屁股就走人。

海洋公園最近涉嫌把官地當作自己地頭，開闢行山路線賺錢，政府完全懵然不知，又是靠傳媒提醒，海洋公園才知衰收手。政府像紙老虎，法治才會淪陷。