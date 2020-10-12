一場新冠肺炎疫症暴露了老人服務的不足，單以香港第三波疫情為例，累計死亡的平均年齡達八十一歲，逾九成為七十歲或以上，至少百分之八十四有長期病患。單是第三波疫情在多間長者院舍爆發，引致最少廿四到三十名院友死亡，可見老人院舍一旦受到感染，隨時出現集體蔓延，高死亡率。其他國家情況也相近，美國早期確診及死亡案例發生在紐約州，幾乎都集中在護理安老院。西歐國家的情況也差不多，開始時在意大利北部和法國，都是從住院老人開始的。

青壯年一代不一定懂得分辨，其實老人之中不乏身體健康、可以獨立生活的，只要沒有嚴重的長期病患，他們都有能力照顧自己。不少老人還跟下一代同住，照顧下一代甚至下兩代呢。也有老人未能照顧自己，可能會僱用外籍家務助理協助，一樣每天外出晨運、飲茶，去菜市場買菜。住進護理安老院的，佔了絕大多數是沒有能力獨立生活，健康欠佳，需要協助照顧，例如需要定期吃藥看醫生。香港的最大問題是地價高昂，沒有條件發展適合不同獨立能力和健康狀況的老人院舍，把老人分類後再分級管理和提供不同服務，例如有些老人健康情況好的，可以獨立生活，只是間中有些重活需要幫忙；也有些需要家務助理打點家務，煮飯洗衣；有些健康狀況較差，可能下床上廁所都要人扶持，需要全面護理服務。

香港很多老人院舍其實都屬護理安老服務，因為租金昂貴，他們會盡量收納更多院友，很多都是環境惡劣，每人只得一個床位，而且互相靠近，容易引起摩擦衝突。如果有人在院舍外受到病毒感染，因為人與人之間距離接近，很容易傳播開去。要解決老人院舍服務不足，切合不同需要，考慮因素不外是地價、工資、管理和醫療服務。

回歸初期，有香港社福機構建議在大灣區找城市開設老人院舍，收納香港的老人，提供不同等級服務。因地價比香港便宜，工資比香港低，就算按香港個人綜援水平收費都足以維持，所以有機會運作，可惜無法解決醫療問題，故未能成功起步。但到了今天情況改變，或許多了機會。廣東省不乏三、四線城市地價仍相對便宜，一些偏遠地區和農村釋放出來的勞動力依然低廉，港大深圳醫院也樹立了香港水準的醫療服務，只要他們肯找省內幾家地區醫院結盟，願意接受一定限額的醫療保險，為居住內地的港人提供服務，相信會有助鼓勵部分香港老人北遷，對解決香港的老人院舍服務不足應有一定幫助。特區政府只需從香港醫療系統中節省的開支，用作支付醫療保險金，便可成事。